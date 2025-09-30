Un Barça frágil revive sus pesadillas en el debut europeo

El Barça no arrancó con buen pie su andadura europea y cayó derrotado con rotundidad ante el Hapoel Tel Aviv por 103-87. Tras una primera parte en la que el cuadro azulgrana plantó cara al potencial del equipo israelí, el equipo naufragó en un segundo tiempo lamentable en la parcela defensiva, recuperando las malas sensaciones vividas el curso pasado en dicho apartado.

Hapoel Tel Aviv - Barça (baloncesto, Euroliga), 30/09/2025 EUROLIGA HAP 103 87 FCB Alineaciones HAPOEL TEL AVIV, 103 (26+25+31+21): Micic (18), Bryant (11), Malcolm (4), Wainright (8), Oturu (18) -cinco inicial- Motley (8), Blakeney (20), Jones (12), Ginat (4) y Odiase (-) BARÇA, 87 (26+19+25+17): Satoranski (5), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (8), W. Hernangómez (1) -cinco inicial- Vesely (13), Cale (-), Marcos (-), Parra (7), Laprovittola (6), Brizuela (5) y Fall (6)

Will Clyburn fue la gran nota positiva en el equipo de Joan Peñarroya gracias a sus 23 puntos. Jan Vesely recuperó por momentos su mejor versión apuntándose 13 tantos, pero Vasilije Micic (18), Antonio Blakeney (20) y Dan Oturu (18) fueron una pesadilla para un Barça que todavía tiene demasiado trabajo por delante para lograr un juego coral que, una vez más, escaseó.

El Arena 8888 de Sofía registró media entrada para el partido. El ambiente, con afición del cuadro israelí y público búlgaro, fue bastante frío, y tal y como era de esperar, no hubo ni rastro de protestas o tensión por la guerra de Israel en Gaza.

Gran puesta en escena de Clyburn

Will Clyburn fue el gran nombre azulgrana en la primera mitad. El alero estadounidense puso su experiencia continental al servicio del equipo, y tras un gran arranque de Hapoel, sumó los primeros siete tantos del conjunto catalán en el partido. Ya se vio desde el primer momento que el equipo de Dimitris Itoudis va sobrado de talento, con Vasilije Micic y Antonio Blakeney castigando en la línea exterior.

Vasilije Micic, ante Tomas Satoransky / FCB

El primer asalto fue un intercambio de golpes que se saldó con un empate a 26 gracias a un triple final de Darío Brizuela. Nico Laprovittola, que regresó a un partido de Euroliga, también encontró acierto desde el 6,75. Juani Marcos, Tornike Shengelia y Myles Cale también disputaron su primer encuentro continental con el Barça, mientras que Miles Norris fue el descartado por Peñarroya por decisión técnica.

Hapoel, por delante al descanso

El Barça no arrancó bien el segundo cuarto, y el técnico azulgrana se vio obligado a parar el choque tras una acción del exvalencianista Chris Jones que puso el +9 para Hapoel (35-26). Los catalanes se recuperaron, y tras un tiro libre de Willy Hernangómez se pusieron a dos puntos (44-42), pero una asistencia de fantasía de Micic para Jonathan Motley situó el 51-45 con el que ambos equipos se marcharon al vestuario. Demasiados puntos concedidos, tal y como admitió Clyburn (14 puntos en la 1ª mitad) en la intervención ante los medios.

En el tercer cuarto, el Barça volvió a repetir varios vicios del curso pasado. La defensa volvió a ser insuficiente, el aro quedó desprotegido por los interiores, y tan solo Clyburn era capaz de sumar en ataque. Kevin Punter trató de enchufarse al partido tras un discreto primer tiempo, pero Dan Oturu destrozaba el débil y frágil desempeño defensivo de los pívots azulgranas.

El Hapoel aprovechó una defensa azulgrana muy débil

Llegó a mandar por 16 puntos el conjunto de Itoudis (77-61), pero con un par de acciones de Joel Parra y Darío Brizuela, la desventaja se redujo hasta los 12 (82-70) antes de entrar al último asalto. La cifra de puntos encajada en los primeros 30 minutos habla por sí sola, y desde luego, el descanso no sirvió más que para agravar el rendimiento en la parte trasera de pista. De hecho, Peñarroya se olvidó de un Willy Hernangómez de nuevo invisible en defensa, y que en 12 minutos tan solo aportó un punto.

Kevin Punter, ante el Hapoel Tel Aviv / Twitter: @Fcbbasket

No logró dar con la tecla Peñarroya, y no hubo ningún momento en el último cuarto en el que diera la sensación de poder levantar el partido. Motley, Micic y Jones siguieron castigando la indolente defensa catalana (96-79), y al Barça parecía preocuparle poco llevarse un duro correctivo en su debut europeo. El Barça aprovechó una ligera desconexión israelí para acercarse hasta el 96-87, pero un triple de Micic sentenció el choque. Al final, triunfo contundente para Hapoel por 103-87, y la sensación de que muchas de las pesadillas vividas el pasado curso se recrearon de nuevo en Sofía.

El Barça tiene demasiado trabajo por delante, y no queda otra que recuperarse lo antes posible para el siguiente compromiso continental, este viernes en Atenas ante el Panathinaikos (20:15h CET).