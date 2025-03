El Barça, dos finales con morbo para sellar el play-in o... soñar con el play-off

La Euroliga más igualada de la historia mantiene todas las incógnitas abiertas a falta de que se disputen este viernes los cinco últimos partidos de la antepenúltima jornada y el Barça vuelve a optar a todo gracias a su merecida victoria de este jueves en Milán por 88-98, que llegó fruto, sobre todo, del carácter.

Más allá de desajustes en la confección de la plantilla, refuerzos 'racaneados' por el club, mal rendimiento de determinados jugadores con mención especial para Willy Hernangómez o errores en la dirección de los partidos, lo que nadie puede negar es que este equipo no baja los brazos por muchos molinos de viento que lo acosen con cada vez menos lanzas... al más puro estilo de Don Quijote.

La victoria tuvo tres padres. Darío Brizuela se puso la capa de héroe con una càtedra de las que protagoniza cuando empiezan a salirle las cosas, Dame Sarr exhibió un magnífico nivel defensivo que adornó con 13 puntazos y Kevin Punter rubricó a un partido que incluso pudo complicarse tras el +21 a cinco minutos del final.

¿Y ahora qué? Pues... poco o nada está claro. Los de Joan Peñarroya aún conservan opciones de acceder directamente a los cuartos de final (seis primeros), lo tienen prácticamente hecho para asegurarse el play-in (del séptimo al décimo) y también podrían quedar eliminados.

Una final durísima

El calendario tiene reservados un hueso y un caramelo para el Barça en estas dos últimas jornadas de la Euroliga con morbo en los banquillos. Lo primero será una complicadísima a la pista del Fenebahçe de Jasikevicius el próximo miércoles a las 19.45 horas y lo segundo será un duelo más plácido en el Palau contra la desahuciada Virtus el viernes 11 de abril en el Palau (20.30 horas).

Además del técnico lituano, el conjunto otomano cuenta con otros dos exazulgranas como el turco Sertaç Sanli y el estadounidense Nigel Hayes-Davis, quien se ha convertido en una de las estrellas de la Euroliga, multiplicando el rendimiento que ofreció en el Palau con el mismo entrenador, curiosamente.

Saras, en un tiempo muerto junto a Nigel Hayes-David y Devon Hall / EFE

El 'Fener' no pierde desde el 12 de diciembre en el Ulker Sports and Event Hall, ubicado en el distrito de Kadiköy en la parte asiática de Estambul. Desde aquella sonora derrota contra el AS Monaco por 69-99, los turcos suman siete victorias como locales, incluida la última contra el Paris Basketball con un triple sobre la bocina de Hayes-Davis (101-100).

Sin Laprovittola, Metu, Núñez ni tampoco Jan Vesely (salvo sorpresa inesperada), el Barça se medirá a uno de los mejores equipos de la Euroliga que presenta un balance de 11 victorias en las últimas 14 jornadas. Además, tras la derrota de Olympiacos este jueves contra el AS Monaco (77-80), el Fenerbahçe sería líder si gana este viernes al Baskonia. Vamos, que se jugará mucho.

No se podrá fallar en casa

El Barça cuenta con una última bala antre un rival que lleva dos meses disparando con pistolas de juguete. La Virtus de Luca Banchi ha perdido sus últimos nueve partidos por una media de 15 putnos y este viernes visita al peor equipo de la Euroliga (el ALBA Berlín) tras caer la pasada jornada por 88-52 en la pista del Estrella Roja.

Dusko Ivanovic no ha dado con la tecla en Europa / EFE

Los boloñeses apenas han mejorado a las órdenes de Dusko Ivanovic y son penúltimos con siete victorias, aunque en la Lega 1 comparten la segunda plaza con Olimpia Milano, Dolomiti Energia Trento y Germani Basket Brescia, todos con 16 victorias, a una del líder Trapani Shark que dirige el veterano Jasmin Repesa.

Pese a contar con excelentes jugadores como los exbaskonistas Achille Polonara y Tornike Shengelia, el pívot croata Ante Zizic y el reputado 'exNBA' italiano Marco Belinelli, la Virtus ya ha bajado los brazos en Europa y no debería ser un obstáculo para que el Barça selle el play-in... o los cuartos caso ganar en Estambul o de una combinación favorable de resultados con triples y hasta cuádruples empates que lo beneficien.