¡El Barça, a la final de la Liga Endesa tras imponerse en Tenerife!

El Barça regresa a la final de la Liga Endesa tres años después tras sentenciar la semifinal ante La Laguna Tenerife al imponerse en el Santiago Martín (76-85) y cerrar la serie por la vía rápida (3-0) en un encuentro de dos caras.

TEN-FCB Liga Endesa TEN 76 85 FCB Alineaciones La Laguna Tenerife, 76 (19+23+16+18): Huertas (17), Mills (2), Scrubb (2) Doornekamp (12), Guerra (4)- cinco inicial-, Fernández (XX), Van Beck (10), Sastre (0), Abromaitis (7), Yebo (16), Alderete (0). Barça, 85 (19+15+22+29): Juani (0), Punter (17), Clyburn (19), Shengelia (12), Fall (2)-cinco inicial-, Cale (2), Vesely (0), Brizuela (1), Satoransky (5), Willy (9), Laprovittola (13), Parra (6).

Tras un mal inicio, los azulgrana reaccionaron en la segunda mitad, y con intensidad y carácter, se sobrepuso a un mal inicio con los puntos de Clyburn (19), Punter (17) y un buen Laprovittola (13) que acabó con las expectativas de los tinerfeños.

La Laguna Tenerife empezó con mucha intensidad y acierto, aunque también lo hizo el Barça con un Kevin Punter ‘enchufado’ que permitía al Barça mantenerse a rebufo (14-8) tras dos triples de Doornekamp y un activo Huertas (8).

Saltan Chispas

El duelo entre Doornekamp y Shengelia ya echaba chispas desde el inicio, en un Santiago Martín que trataba de llevar en volandas a los suyos. Los de Vidorreta metían mucha velocidad al juego, y con los azulgranas, con un paso por detrás sin mucha clarividencia ofensiva (14-8).

Pascual movía por completo el quinteto, con Satoransky, Vesely, Cale, Parra y Brizuela, con el técnico decepcionado por el inicio de los suyos. Y con ese movimiento, el Barça empezó a carburar mejor en ataque con triple de Parra (19-19). Brizuela erraba dos triples y el duelo cerraba el primer cuarto con igualdad total y la mejor noticia es que Patty Mills pasaba desaparecido sin anotación para el conjunto canario.

Juani Marcos, en una acción del primer cuarto en el Santiago Martin / FCB

Un Tenerife 'enchufado'

Tenerife seguía imprimiendo mucho ritmo y con acierto en el triple, y Pascual daba la manija a Laprovittola para buscar mayor control del juego (26-22). Pdro los de Vidorreta seguían inspirados con Van Beck para lograr la máxima (28-22) pero la diferencia subió a nueve tras triple de Doornekamp (31-22) con el Barça negado en larga distancia y sin igualar el empuje local en ningún momento.

Para el Barça, la peor noticia es que Patty Mills lograba su primera canasta para darle un +11 al Tenerife tras un parcial de 14-3. Doornekamp seguía haciendo daño (12) y jugando a placer el cuadro locaol ante un Barça muy poco metido en el duelo (42-29).

Shengelia aportó en la primera mitad, pero no lo suficiente en el arranque gris de los blaugrana / FCB

Tan mal le iban las cosas al Barça que Pascual probó la opción de Willy Hernangómez, que aportó desde su entrada en pista El Barça, a pesar de un cuarto para olvidar (23-15), reducía diferencias y se iba al descanso ‘solo’ ocho puntos abajo (42-34), sin duda, la mejor noticia ante lo visto en la primera mitad.

Otro Barça

El Barça volvió con otra actitud y le daba la vuelta al electrónico tras un 0-9 inicial con triple de Nico Laprovittola (42-43). Shengelia también se animaba en un duelo ahora mucho más parejo, algo más previsible tras la mala primera mitad blaugrana.

Tenerife despertaba de ese mal inicio (49-45) en un correcalles que parecía beneficiar a los de Vidorreta, y con errores en ambos bandos. Clyburn rompía el descontrol del juego con un triple (49-48) y ante las quejas de Vidorreta que ya volvía a presionar a los colegiados. El duelo se tensó, igual que el marcador con diferencias mínimas (52-50).

Huertas, con una lesión en la pierna, no renunciaba al juego mientras Punter cometía una falta estúpida, que le llevaba al banco con cuatro.Clyburn también cometía la tercera, y seguía el mismo camino, con Tenerife aguantando el marcador (55-54). Al final del tercer cuarto, las espadas en alto (58-56).

Arreón final blaugrana

Tres tiros libres de Laprovittola y un triple de Punter volvía a darle la vuelta al marcador y con Willy Hernangómez intimidando en defensa y hasta anotando tiros libres (60-63). Dos triplazos consecutivos de Punter abrían la diferencia a nueve (60-69) y empezaba a hacer mella en los locales, que parecían fatigados. La quinta de Punter, muy dudosa, podía hacer mucho daño al Barça.

Willy seguía en su salsa y el parcial de 2-15 marcaba la diferencia (62-71) y con Vidorreta que perdía los nervios, para acabar con técnica, por supuesto. Los locales lo intentaban pero dos triples consecutivos de Clyburn y Parra devolvían la tranquilidad (68-78).

Tenerife lo intentaba de nuevo pero ya no pudo darle la vuelta y los azulgrana regresan, contra pronóstico, a una final de la Liga Endesa, tres años después (76-85) y con el premio de jugar la Supercopa Endesa en septiembre.