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BALONCESTO

¡El Barça, a la final de la Liga Endesa tras imponerse en Tenerife!

Los azulgrana se sobrepusieron a una mala primera mitad ante La Laguna Tenerife y logró el triunfo (76-85) para sentenciar la serie por la vía rápida (3-0) y volver a la final tres años después y con el premio de la Supercopa Endesa en septiembre

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa / @ACBCOM

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça regresa a la final de la Liga Endesa tres años después tras sentenciar la semifinal ante La Laguna Tenerife al imponerse en el Santiago Martín (76-85) y cerrar la serie por la vía rápida (3-0) en un encuentro de dos caras.

TEN-FCB

Liga Endesa

76
85
Alineaciones
La Laguna Tenerife, 76
(19+23+16+18): Huertas (17), Mills (2), Scrubb (2) Doornekamp (12), Guerra (4)- cinco inicial-, Fernández (XX), Van Beck (10), Sastre (0), Abromaitis (7), Yebo (16), Alderete (0).
Barça, 85
(19+15+22+29): Juani (0), Punter (17), Clyburn (19), Shengelia (12), Fall (2)-cinco inicial-, Cale (2), Vesely (0), Brizuela (1), Satoransky (5), Willy (9), Laprovittola (13), Parra (6).
Árbitros:
Antonio Conde, Luis Miguel Castillo y Alberto Sánchez Sixto. Sin eliminados
Incidencias:
Tercer encuentro de semifinales de la Liga Endesa, disputado en el Santigo Martín, ante 5.100 espectadores.

Tras un mal inicio, los azulgrana reaccionaron en la segunda mitad, y con intensidad y carácter, se sobrepuso a un mal inicio con los puntos de Clyburn (19), Punter (17) y un buen Laprovittola (13) que acabó con las expectativas de los tinerfeños.

La Laguna Tenerife empezó con mucha intensidad y acierto, aunque también lo hizo el Barça con un Kevin Punter ‘enchufado’ que permitía al Barça mantenerse a rebufo (14-8) tras dos triples de Doornekamp y un activo Huertas (8).

Saltan Chispas

El duelo entre Doornekamp y Shengelia ya echaba chispas desde el inicio, en un Santiago Martín que trataba de llevar en volandas a los suyos. Los de Vidorreta metían mucha velocidad al juego, y con los azulgranas, con un paso por detrás sin mucha clarividencia ofensiva (14-8).

Pascual movía por completo el quinteto, con Satoransky, Vesely, Cale, Parra y Brizuela, con el técnico decepcionado por el inicio de los suyos. Y con ese movimiento, el Barça empezó a carburar mejor en ataque con triple de Parra (19-19). Brizuela erraba dos triples y el duelo cerraba el primer cuarto con igualdad total y la mejor noticia es que Patty Mills pasaba desaparecido sin anotación para el conjunto canario.

Juani Marcos, en una acción del primer cuarto en el Santiago Martin

Juani Marcos, en una acción del primer cuarto en el Santiago Martin / FCB

Un Tenerife 'enchufado'

Tenerife seguía imprimiendo mucho ritmo y con acierto en el triple, y Pascual daba la manija a Laprovittola para buscar mayor control del juego (26-22). Pdro los de Vidorreta seguían inspirados con Van Beck para lograr la máxima (28-22) pero la diferencia subió a nueve tras triple de Doornekamp (31-22) con el Barça negado en larga distancia y sin igualar el empuje local en ningún momento.

Para el Barça, la peor noticia es que Patty Mills lograba su primera canasta para darle un +11 al Tenerife tras un parcial de 14-3. Doornekamp seguía haciendo daño (12) y jugando a placer el cuadro locaol ante un Barça muy poco metido en el duelo (42-29).

Shengelia aportó en la primera mitad, pero no lo suficiente en el arranque gris de los blaugrana

Shengelia aportó en la primera mitad, pero no lo suficiente en el arranque gris de los blaugrana / FCB

Tan mal le iban las cosas al Barça que Pascual probó la opción de Willy Hernangómez, que aportó desde su entrada en pista El Barça, a pesar de un cuarto para olvidar (23-15), reducía diferencias y se iba al descanso ‘solo’ ocho puntos abajo (42-34), sin duda, la mejor noticia ante lo visto en la primera mitad.

Otro Barça

El Barça volvió con otra actitud y le daba la vuelta al electrónico tras un 0-9 inicial con triple de Nico Laprovittola (42-43). Shengelia también se animaba en un duelo ahora mucho más parejo, algo más previsible tras la mala primera mitad blaugrana.

Tenerife despertaba de ese mal inicio (49-45) en un correcalles que parecía beneficiar a los de Vidorreta, y con errores en ambos bandos. Clyburn rompía el descontrol del juego con un triple (49-48) y ante las quejas de Vidorreta que ya volvía a presionar a los colegiados. El duelo se tensó, igual que el marcador con diferencias mínimas (52-50).

Huertas, con una lesión en la pierna, no renunciaba al juego mientras Punter cometía una falta estúpida, que le llevaba al banco con cuatro.Clyburn también cometía la tercera, y seguía el mismo camino, con Tenerife aguantando el marcador (55-54). Al final del tercer cuarto, las espadas en alto (58-56).

Arreón final blaugrana

Tres tiros libres de Laprovittola y un triple de Punter volvía a darle la vuelta al marcador y con Willy Hernangómez intimidando en defensa y hasta anotando tiros libres (60-63). Dos triplazos consecutivos de Punter abrían la diferencia a nueve (60-69) y empezaba a hacer mella en los locales, que parecían fatigados. La quinta de Punter, muy dudosa, podía hacer mucho daño al Barça.

Willy seguía en su salsa y el parcial de 2-15 marcaba la diferencia (62-71) y con Vidorreta que perdía los nervios, para acabar con técnica, por supuesto. Los locales lo intentaban pero dos triples consecutivos de Clyburn y Parra devolvían la tranquilidad (68-78).

Noticias relacionadas y más

Tenerife lo intentaba de nuevo pero ya no pudo darle la vuelta y los azulgrana regresan, contra pronóstico, a una final de la Liga Endesa, tres años después (76-85) y con el premio de jugar la Supercopa Endesa en septiembre.

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