El Barça fichará a Mike James pese a la salida de Xavi Pascual

El Barça sigue trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Son semanas de mucho ruido tras estar prácticamente confirmada la salida de Xavi Pascual de la sección para seguir su trayectoria en el Dubai Basket a partir del siguiente verano.

Al Barça se le acumula más faena de la prevista con esa búsqueda de nuevo entrenador, con Ibon Navarro y Vassilis Spanoulis como principales candidatos a reemplazar al técnico de Gavà. Pese a ello, se debe seguir trabajando en la reconstrucción de una plantilla en la que hasta siete jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall) terminan contrato el próximo 30 de junio. De cara a la temporada 26/27, Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Olivier Nkamhoua (Varese) están confirmados como refuerzos interiores. Y en las últimas horas se ha confirmado la llegada de otro jugador al Palau.

Mike James jugará en el Barça

Se trata de Mike James, actual jugador del Mónaco, y que será nuevo jugador del Barça. El acuerdo, adelantado por 'MD', ha sido confirmado también por 'SPORT', y el base de Portland, máximo anotador histórico de la Euroliga, será una de las nuevas caras del renovado proyecto azulgrana. La llegada de James será independiente a lo que ocurra finalmente en el banquillo del equipo, y no importará que Pascual, su gran valedor para su aterrizaje en el capital catalana, emigre hacia Emiratos Árabes.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

De hecho, el periodista Òscar Herreros apuntó hace unos días a que la posible llegada de Ibon Navarro al banquillo del Barça no afectaría al fichaje de James por el equipo azulgrana. Otro de los entrenadores que suenan para desembarcar en el Palau como es Spanoulis, ya lo ha tenido en el Mónaco estos últimos cursos, y la relación es positiva, ya que no ha trascendido ningún incidente entre ambos.

Sigue siendo uno de los mejores jugadores de la Euroliga

Unos asuntos extradeportivos que vienen siendo la sombra de la llegada de James al Barça. La calidad del jugador no está en duda, y pese a que este agosto cumplirá 36 años, sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la Euroliga: ha sido el octavo máximo anotador del curso, con 16,4 tantos por encuentro, y el segundo mejor asistente (6,5) tan solo por detrás de Codi Miller-McIntyre (Estrella Roja).

Mike James y Kevin Punter, en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

Ahora bien, esta temporada, James protagonizó varios asuntos subidos de tono, como el empujón a su compañero Elie Okobo durante un partido continental ante Fenerbahçe, protestas ante los árbitros en Francia que le supusieron una sanción de tres partidos, y otras quejas arbitrales en el Pireo, en el Play-off de la Euroliga ante Olympiacos que también acarrearon su expulsión.

Con pasado en ACB tras haber jugado en el Baskonia

En el Barça priorizan a James por su calidad en pista, su liderazgo y su buen estado físico: pese a su veteranía, no ha sufrido lesiones importantes en su carrera, y sería un fichaje de rendimiento inmediato. Además, conoce la Liga Endesa tras su estancia en Baskonia (2014-2016) hace ya más de una década. Su regreso a España obligará a una negociación con el club vitoriano, ya que tienen sus derechos para las competiciones ACB.

Mike James, en un partido con el Mónaco / EFE

Weiler-Babb y DeJulius, opciones para completar la posición de base

La operación está cerrada. Mike James será nuevo jugador del Barça y tan solo queda el anuncio oficial cuando se termine la presente temporada. El proyecto para la 26/27 va cogiendo forma, y la llegada del talentoso pero díscolo base estadounidense es un hecho. Él y Will Clyburn ocuparán las plazas de extracomunitarios, a la espera de que Wright debute con Chipre en las próximas ventanas FIBA. Un movimiento que marcará la planificación del equipo ante estas situaciones de pasaportes, en una posición, en la de base, en la que suenan el alemán Nick Weiler-Babb (Anadolu Efes) o David DeJulius (UCAM Murcia), nombre que ya puso sobre la mesa este diario hace semanas y que cuenta con nacionalidad estadounidense y eslovaca.