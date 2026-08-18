El Barça ficha a Yigit Okur, hijo de Mehmet, campeón de la NBA con los Pistons

Nuevo fichaje de renombre en la cantera del Barça. Después de la llegada de Saba Pachulia, hijo del mítico pívot georgiano Zaza Pachulia, bicampeón de la NBA en 2017 y 2018 con los Warriors, el basket formativo azulgrana incorpora a otro retoño de un ganador del anillo.

Se trata de Yigit Okur, un pívot de 16 años y que es hijo del mítico Mehmet Okur. El pívot turco es uno de los mejores '5' en la historia del baloncesto europeo, y en la temporada 2003-04 fue campeón de la NBA con los Detroit Pistons.

Yigit Okur reforzará el juego interior del junior azulgrana / FIBA

Sus números en el Europeo sub-16

Okur disputó la pasada campaña en el Instituto de Santa Margarita Catholic, y este verano ha disputado con Turquía el Europeo sub-16, promediando 9,4 puntos y 4,7 rebotes por partido. Los otomanos finalizaron el torneo en décima posición. Okur mide 2,03 metros que tiene mano desde el triple: el interior registró un 42% de acierto desde más allá de 6,75.

Okur llegará al Barça siendo junior de primer año, y se espera que sea uno de los nombres destacados en el juego interior del equipo azulgrana. "Nuevo capítulo", compartió el joven jugador a través de su cuenta de Instagram.

Una temporada para el recuerdo

Estará bajo las órdenes de Álvaro Salinas y aspira a formar parte de la plantilla del Barça Atlètic que competirá en la Liga U. El técnico catalán contará con un roster renovado, con bajas ya conocidas como las de Nikola Kusturica, Daniel González, Joaquim Boumtje Boumtje o Mo Keita.

Okur será una de las caras nuevas de un junior que fue campeón de Catalunya la pasada temporada, finalista tanto de la Liga U como de los Campeonatos de España, y que alcanzó la gloria europea en el OAKA levantando la Euroliga junior diez años después.

El Barça conquistó en Atenas la Euroliga junior / Euroleague

Su padre Mehmet Okur estuvo una década en la NBA tras haber destacado en el Tofas y el Efes. Campeón de la NBA con los Detroit Pistons, el pívot turco estuvo entre el 2004 y el 2011 en los Utah Jazz, y estuvo un último curso (11-12) en los New Jersey Nets.