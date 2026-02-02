Barça - Fenerbahçe: horario y dónde ver por TV la jornada 26 de la Euroliga

Barça y Fenerbahçe se enfrentan este martes 3 de febrero en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Euroliga. El equipo azulgrana recibe al vigente campeón de Europa con la clara aspiración de frenar una racha de tres derrotas consecutivas entre todas las competiciones. Sarunas Jasikevicius vuelve a su casa, pero Xavi Pascual y sus jugadores buscarán amargarle el regreso al entrenador lituano.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Fenerbahçe y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El conjunto azulgrana regresa a la Euroliga y lo hace ante su afición para disputar uno de los mejores partidos que se puede vivir en la competición continental. El Palau recibe al vigente campeón, que llega a la capital catalana liderando la tabla clasificatoria con un balance de 17 victorias y siete derrotas. Además, la visita de Fenerbahçe cuenta con un importante componente emocional.

Tomas Satoransky, en el partido de la primera vuelta ante Fenerbahçe / Euroleague

Regreso emotivo de Jasikevicius

Se trata del regreso de Sarunas Jasikevicius. El técnico lituano volverá al Palau por segunda vez desde que salió del conjunto azulgrana el verano de 2023. El curso pasado, el Barça sacó el rodillo en casa para derrotarles por un contundente 90-63, y también logró repetir triunfo en Estambul (75-83). En la presente campaña, el Barça cayó por un solo punto de diferencia (72-71) en un partido marcado por la polémica arbitral.

En cuanto al Barça, el equipo llega al duelo en la sexta posición con un balance de 16 victorias y nueve derrotas, y en el último compromiso continental cayó en el Pireo ante Olympiacos por 87-75. Kevin Punter (15,5), Will Clyburn (14,3) y Tornike Shengelia (13,5) son los máximos anotadores del Barça en la competición.

Los peligros del 'Fener'

Por su parte, Fenerbahçe llega al Palau con cuatro victorias consecutivas en Euroliga, la última el pasado 29 de enero ante Anadolu Efes por 79-62. Talen Horton-Tucker (15,4), Wade Baldwin (14,3) y Nando De Colo (12,8) son algunas de las referencias y de los grandes peligros del conjunto de Saras.

Talen Horton-Tucker es una de las grandes armas del Fenerbahçe de Jasikevicius / Euroleague

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE FENERBAHÇE

El partido entre Barça y Fenerbahçe de la 26ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este martes 3 de febrero a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Fenerbahçe correspondiente a la 26ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.