El Barça no puede fallar ante un peligroso Casademont Zaragoza

El Barça de Xavi Pascual tiene un reto más que complicado hoy con su visita al Casademont Zaragoza (18.30 h.) con la necesidad de seguir ganando encuentros en la Liga Endesa si quiere luchar por los primeros puestos de la competición nacional pensando en los próximos play-offs.

El Barça se está demostrando demasiado irregular en la Liga Endesa, donde acumula un record de 16 victorias por ocho derrotas, que le ha llevado al sexto puesto en la clasificación, con 10 jornadas por disputar.

La Euroliga no deja de ser un factor importante, en su lucha por entrar en los play-off aunque al mismo tiempo tiene que lidiar con la Liga Endesa donde cada encuentro se convierte en una ‘guerra’ y todavía más cuando visitan a equipos necesitados como el Casademont Zaragoza.

Los azulgrana necesitan una gran versión de Clyburn para superar al Casademont Zaragoza / FCB

Un Casademont necesitado

El conjunto de Joan Plaza está librando su batalla por eludir los puestos de la cola, donde ocupa actualmente la decimoquinta plaza, con siete victorias y 17 derrotas y viene de encajar un autentico ‘rapapolvo’ del Baskonia (115-88).

Aún sí, se presentan ante su afición con la ambición de seguir su gran racha de victorias ante el Barça, ya que desde 2022 han ganado los cuatro encuentros disputados en el Príncipe Felipe ante los blaugrana, por lo que es todo un aviso de lo que les espera en la pista maña este domingo, en el duelo que cierra la vigesimoquinta jornada de la Liga Endesa.

Los azulgrana llegan tras rehacerse con un convincente triunfo ante el Unicaja Málaga, y después de haber encadenado dos derrotas consecutivas ante Joventut y Madrid, así que el objetivo es volver a coger carrerilla en la competición liguera para seguir en los puestos de cabeza.

Las dudas con Sato

Xavi Pascual tiene la duda y probablemente la baja de Tomas Satoransky, que no pudo disputar la segunda mitad del encuentro ante el Zalgiris Kaunas, y deberá lidiar en caso de ausencia del checo con un base menos, confiando el trabajo entre Juani Marcos y Darío Brizuela y en ocasiones Kevin Punter. Juan Núñez está en la parte final de su recuperación mientras que as Laprovittola todavía le queda un poco más de tiempo.

Todo apunta a que Satoransky no estará a disposición de Pascual para el encuentro en Zaragoza / FCB

El cuadro maño no podrá contar con DJ Stephens, y confía en jugadores como Santi Yusta (16,4 puntos) y Devin Robinson (14,8) para hacer daño a los blaugrana. El técnico badalonés Joan Plaza, espera que su equipo se sacuda “el exceso de respeto” por rivales de entidad, como el Barça.

"Debemos jugar con punto de descaro y un punto agresividad y verticalidad, pero ya no porque sea Barcelona sino porque ha de ser un poco nuestro ADN", ha subrayado este sábado.Por eso, ha considerado que el conjunto aragonés debe imprimir "un nivel alto" y "no hacer regalos" a un rival de la talla del Barça.

Veremos qué versión muestra el equipo de Pascual, que no lo tendrá nada fácil en su visita a Zaragoza, y que una victoria debe reforzar la moral del grupo pensando en el doble reto europeo que le viene esta semana con la visita al Palau del Panathinaikos, y el viernes, ante el AS Mónaco, dos equipos que también se juegan la vida en la Euroliga.