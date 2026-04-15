EUROLIGA
El Barça y el 'factor Obst'
El 'francotirador' del Bayern hizo historia la pasada temporada con un 11/16 en triples ante el cuadro azultrana
La figura del especialista en el tiro está cada vez más en desuso en un baloncesto moderno en el que casi todos los jugadores hacen todo y muchos pívots tienen mejor porcentaje desde el triple que los bases.
Los Reggie Miller, 'Pedja' Stojakovic, Velimir Perasovic, Xavi Fernández, Kyle Kuric, Gianluca Basile o Jaycee Carroll abundan cada vez menos. De hecho, el Real Madrid sigue buscando al ‘francotirador’ ideal desde la marcha del estadounidense en 2021 y el pasado verano apostó por el alemán David Krämer, quien por ahora le está saliendo bastante rana.
Precedente peligroso
Uno de los únicos especialistas en anotar triples tras bote o a la salida de un bloqueo indirecto es Andreas Obst, un tirador a la antigua usanza que la pasada temporada martilleó al Barça de Joan Peñarroya en Múnich con un espectacular 11/16 el 22 de noviembre de 2024 (100-78).
Para hacerse una idea de lo que supone este porcentaje, no podría superarse anotando de dos sin fallo en esos 11 ataques, ya que ello supondría un total de 32 puntos por los 33 que logró él. Peñarroya trató de frenarlo por todos los medios, pero ni las defensas individuales, ni los ajustes, ni los cambios de marca surtieron efecto.
Fue como cuando trataban de frenar en el Palau al mejor Djordjevic, al mejor Saras o al mejor Navarro... pero a lo bestia. Este trío tenía una pléyade de recursos, pero el internacional alemán martirizó siempre al Barça con un único argumento: el tiro.
¿Quién es Obst?
Nació el 13 de julio de 1996 en Halle, localidad en la que reinó 10 veces Roger Federer en su famoso torneo de tenis sobre hierba. Con 1,91 metros, Andreas Obst es un escolta que se especializó desde las categorías inferiores en el tiro exterior y ha ido madurándolo a medida que pasaban los años.
Tras jugar en el Brose Bamberg y en los Rockets de Gotha en Alemania, el Obradoiro apostó por él en 2018 y ya demostró lo peligroso que era con un 40% en triples (23/57) más un 91% en tiros libres (20/22). Un año después, regresó a su país y jugó dos temporadas en el ratiopharm Ulm y en 2022 se incorporó al Bayern.
En la capital bávara, Andreas Obst (su apellido significa ‘frutas’ en alemán) ha terminado de encontrar su sitio y ganarse un puesto en la selección alemana, con la que logró el histórico oro en el Mundial de 2023 con Gordon Herbert en el banquillo y el Eurobasket en 2025 con Àlex Mumbrú, pese al problema físico que le hizo perderse medio torneo.
Máxima exigencia
El Barça se jugará la vida el viernes en el Palau contra el Bayern a las 20.30 horas, aunque también disputaría el ‘play-in’ en caso de derrota si el Dubai pierde media hora antes frente al Valencia Basket en un escenario nuevo, el Arena 'Husejin Smajlovic' de Zenica (Bosnia y Herzegovina). Para no tener que estar pendientes del móvil, los de Xavi Pascual sólo piensan en la victoria contra las huestes de Svetislav Pesic y, para ello, controlar el ‘factor Obst’ será una tarea clave.
El escolta alemán también es un poco el 'Ying y el Yang', capaz de anotar ese 11/16 la pasada campaña contra el Barça y de enlazar esta temporada un 1/6 contra los azulgranas, un 2/8 en la pista del Baskonia y un 1/8 en la del Valencia Basket. Esta temporada está en un discreto 38,3% (100/261) y en un excelente 89,4% en tiros libres (76/85). ¿Quién lo defenderá?
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