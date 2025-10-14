Un Barça exhausto afronta otra doble jornada de Euroliga

El Barça disputa este martes (19:00) el primero de los dos partidos de esta semana en Euroliga. Los blaugrana se enfrentarán a Maccabi Tel Aviv en Belgrado, después de una dura derrota en casa contra el Hiopos Lleida el domingo. Con poco más de 48 horas de descanso, deberán afrontar un duelo exigente ante un conjunto que no juega junto a su afición, pero lleva más de un año en Serbia.

"La energía es muy importante en el basket actual, hay que tener plantillas largas para disputar dos competiciones de la importancia de la Euroliga y la ACB. Y los jugadores tienen que recuperar los esfuerzos. Nosotros en menos de 34 horas volvemos a jugar, hay poco margen para preparar el partido de ACB", comentaba Peñarroya después de la victoria ante Valencia Basket en la competición europea.

El poco descanso está condicionando a los de Peñarroya, aunque no debe ser esta la única excusa. El inicio de temporada está siendo muy irregular, encadenando victorias y derrotas de manera cíclica. Una de cal y una de arena constantemente. A priori, tras la derrota ante Hiopos Lleida, ahora los culés deberían ganar a Maccabi si quieren seguir el patrón actual. Y empezar una racha de triunfos.

El Barça venció en la última jornada a Valencia Basket / Valentí Enrich / SPO

Los israelíes no están mucho mejor que el Barça. De hecho, empezaron la Euroliga con dos derrotas ante Anadolu Efes y París Basketball, equipos que no aspiran a llegar excesivamente lejos en la competición. Se trata de un equipo nuevo, que gira alrededor de una nueva estrella como es Lonnie Walker. Eso sí, lograron vencer a Hapoel Tel Aviv en el último partido fuera de casa. Algo que no consiguió el Barça.

La expedición blaugrana viajará con un total de 14 jugadores, ya que también se unirán Sayon Keita y Nikola Kusturica para cubrir las bajas de Juan Núñez y Nico Laprovittola. Quedan en duda el estado de Jan Vesely, que sufrió "un hematoma importante" en el muslo, según Peñarroya, y Myles Cale, que acabó el partido ante Hiopos Lleida con un "pequeño tirón". Sin tiempo para entrenar, el equipo viajó este lunes a primera hora de la mañana hacia Belgrado, con la intención de tener algo de descanso y de recuperación en la capital serbia.

El Maccabi Tel Aviv será el rival del Barça este martes / ANDREJ CUKIC

El Maccabi Tel Aviv es un equipo que se le ha dado bien al Barça en los últimos tiempos. De hecho, los culés se han hecho con la victoria en los seis últimos partidos, siendo la última derrota en el año 2022 en el Palau Blaugrana. Eso sí, ninguno de estos partidos ha sido fácil, y es que las diferencias han sido mínimas en cuanto a puntuación, aunque se hayan decantado siempre del mismo lado de la balanza.

Las sensaciones en Europa no han sido del todo malas. Después del desastroso debut ante Hapoel Tel Aviv, se ganaron dos partidos complicados contra Panathinaikos y Valencia Basket. La dinámica en Europa debe seguir siendo positiva y pasa por ganar fuera de casa. Primero en Belgrado y luego en Dubai, donde el Barça disputará su segundo encuentro semanal el próximo jueves. En ACB también tendrán una visita ante Unicaja en el Martín Carpena.

Será el miércoles cuando deban coger un vuelo de más de cinco horas para aterrizar en los Emiratos Árabes Unidos. Será el primer partido del Barça en este territorio y se verán las caras con dos exazulgranas como Justin Anderson y Sertac Sanli. Aun así, paso a paso. Primero Maccabi. Luego ya habrá tiempo para pensar en lo demás. O quizá ni eso.