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Baloncesto
Barça - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido del play-in entre Barça y Estrella Roja
Barça y Estrella Roja se enfrentan en el Palau Blaugrana en el play-in de la Euroliga.
MINUTO 13: 35-26
Obradovic castiga al 'Papi' Rivero y se va como una moto al banquillo. Enfadadísimo el ex del Valencia Basket.
MINUTO 13: 35-26
Joel Parra ha caído sobre la rodilla de Willy, pero sigue jugando el madrileño y anota una canasta extraordinaria.
MINUTO 12: 33-26
Willy falla cerca del aro, atrapa el rebote ofensivo y anota a la segunda.
MINUTO 12: 31-26
Triple de Butler tras un error defensivo de Juani Marcos.
MINUTO 11: 31-23
Rivero anota ante Fall, le saca la falta y falla el tiro libre. Willy a pista.
MINUTO 11: 31-21
Satoransky se lo curra en el poste y anota.
ACABA EL PRIMER CUARTO (29-21)
No entró el triple final de Brizuela y los azulgranas cierran el primer cuarto con ocho puntos de renta.
MINUTO 10: 29-21
Fall peleó en la lucha por el rebote ofensivo, pero falló los dos tiros libres.
MINUTO 9: 29-21
El séptimo triple de Clyburn se quedó muy corto y en el otro aro gran pelea de Fall en el rebote ofensivo. Ovación sonora para el estadounidense.
MINUTO 8: 29-21
Miller-McIntyre anota otro triple y el conjunto serbio sigue vivo pese a la que se le está viniendo encima.
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