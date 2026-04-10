El Barça se estrella contra ocho jugadores y se jugará la vida... ¡contra Pesic!

El Barça dio un nuevo paso en su proceso de autodestrucción con una derrota por 93-86 en la pista de un AS Monaco con tan solo ocho jugadores y se jugará su clasificación en la última jornada contra el Bayern en el adiós a la Euroliga de Svetislav Pesic. El partidazo de Kevin Punter con 27 puntos no bastó ante un rival en el que destacaron Eilie Okobo y Mike James con 16, junto a un Kevarrius Hayes que anotó en la segunda parte sus 13 puntos.

AS Monaco - Barça (baloncesto, Euroliga), 10/04/2026 EUROLIGA ASM 93 86 BAR Alineaciones AS MONACO, 93 (18+28+26+21): Matthew Strazel (14), Mike James (16), Alpha Diallo (3), Daniel Theis (11), Jaron Blossongame (13) -cinco inicial-, Elie Okobo (16), Kevarrius Hayes (13) y Juhann Begarin (7). BARÇA, 86 (26+18+23+19): Kevin Punter (27), Will Clyburn (13), Joel Parra (2), Tornike Shengelia (6), Jan Vesely (8) -siete inicial-, Willy Hernangómez (8), Darío Brizuela (13), Myles Cale, Juan Núñez y Miles Norris (9).

Era un partido tenso con mucho en juego y que llegaba tras las duras declaraciones de Xavi Pascual en las que utilizó un término peligroso, el de "medianías". En ese panorama tan al límite, el técnico recibió un esperado regalo con el regreso de Juan Núñez en su primer partido de la temporada. A falta de los fichajes prometidos, bueno es el base madrileño, debió pensar el técnico.

La gran sorpresa del calentamiento fue la inesperada ausencia de Nikola Mirotic, quien no se vistió por motivos que no trascendieron. ¿Serían económicos? Y es que el club del Principado sigue en acoso y derribo y tan solo presentó a ocho jugadores en el acta, algo que ataca directamente el prestigio de una Euroliga que llevaba años sin sufrir este tipo de problemas.

Con Kevin Punter como base de circunstancias, el Barça basó su ataque en el primer cuarto en muy buenas circulaciones, en el acierto exterior (llegó a estar en 7/9 en triples) con Will Clyburn como principal exponente y en el sensacional trabajo en el poste bajo de un 'Toko' Shengelia que se fue al descanso con seis pases de canasta. Con esas premisas, los blaugranas volaban en el marcador (8-15, min. 4:03 y 11-18, min. 6:17).

Shengelia brilló en la primer parte en el poste bajo / EFE

Matthew Strazel tomó los mandos en el cuadro monegasco, pero los buenos minutos de Willy Hernangómez en ataque mantuvieron a los visitantes por delante al final del primer cuarto tras los primeros minutos de Núñez en toda la temporada. Sin embargo, el georgiano Manuchar Markoishvili interpretó a la perfección que los árbitros estaban dejando jugar y lanzó a sus escasas huestes a la guerra.

Ese aumento del nivel físico provocó que el Barça cerrase la primera parte con tres triples fallados de manera consecutiva, aunque el rebote seguía siendo azulgrana (11 a 18). Un Elie Okobo en un momento muy dulce y el joven Begarin acercaron a los suyos a dos puntos (29-31, min. 14:42), pero Brizuela y Clyburn lideraron varias acciones positivas de los azulgranas hasta el 32-39 (min. 16:36).

Sin embargo, los últimos tres minutos del Barça no fueron buenos y cuatro tiros libres de Blossongame después de que Clyburn fallase dos de los tres que tuvo dejaron el marcador en un 46-44 que reflejaba la máxima ventaja local en los primeros 20 minutos. A Xavi Pascual le gustó la actitud de su equipo, pero afeó los instantes finales en un cuarto que acabó con 28-18. La defensa había hecho aguas durante bastantes minutos.

Will Clyburn bota ante la férrea marca de Mike James / EFE

El Barça regresó con cuatro triples sin fallo en una serie que cerró Clyburn (56-58, min. 25:42), pero a partir de ahí el equipo fue incapaz de igualar el nivel físico que proponían los locales pese a su falta de piezas en el banquillo. Siete puntos seguidos de Kevarrius Hayes dispararon al AS Monaco (65-58, min. 27:42). Esa dinámica no cambiaba y un triple de Brizuela sobre la bocina desde 10 metros mitigó el mal tercer cuarto azulgrana (72-67).

La clave azulgrana era Punter, quien se plantó en 24 puntos con un espectacular 6/7 en triples para un 13/23 colectivo. El Barça desperdició tres ataques para ponerse por delante con 74-73, James complicó las cosas con su primer triple (79-73, min. 33:26) y los del Principado se fueron por 83-75 con 24/25 en tiros libres. Los azulgranas habían desaparecido y un matazo de Hayes elevó la desventaja a dobles dígitos (85-75 a 4:17 del final).

Brizuela despertó al Barça con un robo y cinco puntos seguidos (85-80) en un intento de remontada que nunca fue verdaderamente real. Pésimos minutos finales de un conjunto azulgrana que se vio superado por un rival sin mirotic y con tan solo ocho jugadores. Las caras en el banquillo eran un poema. El 93-86 puede hacer mucho daño.