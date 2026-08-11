El Barça estrecha el cerco sobre el ‘cinco’ que busca en el mercado estadounidense

El Barça sigue en búsqueda de un ‘cinco’ para que forme parte del equipo titular del Barça, una de las dos operaciones que parecen tener clara en la dirección deportiva azulgrana para cerrar una plantilla que vivirá un autentico terremoto respecto a la anterior.

Con Xevi Pujol a los mandos de la dirección deportiva después de desligarse unilateralmente del Baskonia, el máximo responsable deportivo está acabando de cerrar ese pívot que tiene que marcar diferencias.

Tal como avanzó en su presentación, Pujol tiene la mira puesta en la NBA y en la G-League, ya que consideran que la mejor opción de encontrar a ese pívot que buscan con movilidad y capacidad de abrir el campo, solo puede llegar desde el otro lado del Atlántico.

Una pieza que ya tenían en el bolsillo en la figura de Moses Wright, un jugador que había firmado por el Barça, aunque finalmente se desdijo del acuerdo y tras pagar la cláusula de salida, prefirió irse al Armani Milan.

Josh Nebo tendrá muy pronto un compañero en la posición de cinco / FCB

Eso ya es agua pasada y en el Barça ya miran hacia adelante, conscientes que las posibilidades de encontrar un jugador con las características que buscan solo puede llegar desde Estados Unidos.

Conocen el interés blaugrana

Muchos de los jugadores con los que ya han contactado, han dado todavía largas al interés blaugrana por una sola razón: muchos de ellos están buscando acomodo en alguna de las plantillas de la NBA, en las que puedan seguir su carrera en la liga estadounidense o en su defecto, en la G-League, que también es una buena fuente de fichajes para los equipos europeos como se ha visto este verano.

Xevi Pujol no tiene excesiva prisa por cerrar la operación. Sabe que cuando las puertas de los equipos se vayan cerrando, muchos de ellos mirarán las opciones de venirse a la Euroliga, y entonces será el momento de afrontar la operación.

Norchad Omier podría terminar fichando por el Barça / FIBA

Eso significa que podría quedar abierta la vacante algunos días más, incluso con la pretemporada en marcha, que tiene previsto arrancar el próximo 24 de agosto, en apenas dos semanas. La lista de candidatos a ocupar el ’cinco’ y que acompañen a dos jugadores ya atados como el polaco Balcerowski y Josh Nebo, no es demasiado larga, aunque son nombres a los que se asocia al Barça desde hace tiempo.

Entre la lista de candidatos, aparecían nombres como los de Norchad Omier, Drew Eubanks o Oscar Tshiebwe. Algunos han logrado cerrar un contrato en la NBA aunque no se descarta que acaben ‘cortados’ y pueda entonces entrar el Barça y asegurarse el deseado pívot que falta para completar la plantilla.