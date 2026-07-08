El Barça estrecha el cerco para atar al nuevo técnico que deberá refrendar la Junta de Laporta

El Barça trabaja intensamente en poder cerrar lo antes posible el nuevo entrenador de la sección del basket blaugrana, aunque la tarea no está resultando nada fácil ya que en un primer momento el hombre elegido era el todavía entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, pero su salida de Vitoria se ha torcido y toca mirar en otra dirección.

Sin haber descartado por completo al entrenador italiano, la realidad a día de hoy es que su elevado coste de rescisión no permite al Barça seguir insistiendo en su fichaje por lo que se han abierto otras vías que ahora mismo están estudiando las dos únicas personas que forman parte de la dirección deportiva, Mario Bruno Fernández, y el director de deportes profesionales, Xavier O’Callaghan.

Con Juan Carlos Navarro apartado ya de las funciones de general mánager, son ellos dos los encargados de recabar información sobre los posibles técnicos que interesan al Barça y realizar los primeros contactos, para conocer las intenciones de esos entrenadores sobre una supuesta oferta para coger al equipo azulgrana la próxima campaña.

O'Callaghan tiene la misión de presentar candidatos al banquillo del Barça junto a Mario Fernández / Dani Barbeito

Nombres de peso como Scariolo

Sobre la mesa, ya hay algunos nombres que desveló SPORT como Ergin Ataman, Ioannis Sfairopoulos, Velimir Perasovic, y también el ex técnico del Madrid, Sergio Scariolo, además de otras opciones que tienen menor peso pero que no descartan como el técnico granadino Pedro Calles o incluso podrían realizar una oferta a Óscar Orellana, aunque todo apunta a que tomará rumbo a Dubai junto a Xavi Pascual.

En la dirección deportiva quieren ofrecer el cargo a un entrenador que aporte un nuevo modelo de juego, al estilo que ha practicado el Valencia Basket la pasada temporada y por ello Galbiati se a justaba a lo que buscaba el club.

Sergio Scariolo, una de las opciones del basket blaugrana que barajan para el banquillo / EFE

Aunque ahora mismo, y visto que esa posibilidad se ha esfumado, el principal objetivo es cerrar un entrenador con prestigio europeo, capaz de reconducir la sección tras la inesperada salida de Xavi Pascual y que cuente con experiencia en la Euroliga y que ofrezca espectáculo ofensivo, aunque todo dependerá de los jugadores que acabe firmando el Barça ya que a día de hoy todavía no se ha confirmado ningún fichaje.

Candidatos y decisión de la Junta

Xavi O’Callaghan y Mario Fernández están recabando toda la información de los principales candidatos, aunque no serán ellos los que finalmente tomarán la decisión final sobre su contratación.

Y es que su trabajo es reunir las condiciones de cada uno de ellos, y evidentemente mostrarán su predilección por alguno de ellos, pero no serán los que acabarán dando el ‘Ok’ al nuevo técnico. Eso estará en manos de un reducido grupo de miembros de la Junta Directiva en el que estará, por supuesto, el presidente Joan Laporta y también el nuevo responsable directivo de la sección, Sisco Pujol, que llego en marzo pasado en sustitución de Josep Cubells, y que por cierto, todavía no se ha presentado a los aficionados a pesar de llevar ya unos meses en el cargo.

Sisco Pujol, el presidente Laporta y Rafa Yuste tendrán la última palabra en el fichaje del nuevo técnico / Dani Barbeito

Será en esa reunión final, de la que saldrá la ‘fumata blanca’ para contratar al nuevo técnico, que ha de ser la punta de lanza del nuevo proyecto, y por esa razón se están tomando un poco de tiempo para acertar con la elección final.

Un proceso en el que se está trabajando de forma frenética aunque sin hacer demasiado ruido desde las oficinas del club, pero de manera efectiva para poder cerrar lo antes posible el técnico. También se está pendiente de la llegada del nuevo director deportivo, que si nada se tuerce, será Xevi Pujol, una operación que también sigue ‘atascada’ con un Baskonia que tampoco está por la labor de dejarlo ir sin compensación económica.