El Barça ya no espera más: Keita y Dabone, al primer equipo

El Barça ha conformado una nueva plantilla de cara a la próxima temporada con jugadores ya veteranos como los dos últimos fichajes, el georgiano Tornike Shengelia y el estadounidense Will Clyburn. No serán los únicos que superen de largo la treintena porque a ellos habrá que añadir nombres como los de Nico Laprovittola, el pívot checo Jan Vesely, o el base Tomas Satoransky, los tres finalizando contrato el próximo año.

Aunque el Barça también piensa en el futuro y después de algunas decepciones con jugadores que habían formado en el club y que decidieron dar el salto a la NCAA con los nuevos contratos profesionales, como el último caso de Dame Sarr, al que antecedieron otros casos como el de Mathieu Grukic o Kasparas Jakucionis, en el club tienen prisa por dar la alternativa a los jugadores que consideran más preparados para ayudar al equipo de Joan Peñarroya.

Ya han tenido la oportunidad de estar cerca del primer equipo e incluso uno de ellos de debutar y ya cuentan con la confianza de la dirección deportiva para empezar en dinámica del primer equipo a partir de septiembre, a disposición del entrenador y preparados para jugar con los ‘grandes’.

Sayon Keita ya tuvo la oportunidad de debutr en el primer equipo el año pasado ante el Breogan / ACB

Los 'elegidos' para el primer equipo

Se trata del malinés Sayon Keita, de 17 años, y el jovencísimo jugador de Burkina Faso, Mohamed Dabone, que cumplirá apenas 14 en octubre próximo. Dos jugadores a los que han decidido meterles en la dinámica del primer equipo y que probablemente tendrán oportunidad de jugar en caso de ser necesario su participación como sucedió la pasada campaña, aunque quieren que estén realmente preparados para saltar a la pista cuando Peñarroya lo considere oportuno.

Sayon Keita (2,12) llegó a España de la mano del Estudiantes en febrero del 2022 aunque rápidamente fue captado por el Barça, jugando en las categorías inferiores. Los problemas de lesiones le dieron la oportunidad de debutar con el primer equipo ante el Breogán, y también formó parte de alguna convocatoria en Euroliga, aunque sin llegar a jugar. Ahora, consideran que puede alternar su presencia en el primer equipo con el de nueva formación en la Liga U.

Las universidades van detrás de Sayon Keita, pero de momento, estará en el Barça / FCB

Aunque en el Barça son conscientes que Keita podría acabar en Estados Unidos antes de los pensado ya que el jugador ha realizado visitas a algunas universidades de más prestigio como Kansas, Indiana, Kentucky, Duke, UNC y Uconn que a lo tienen en la agenda y podría haber alguna sorpresa antes del inicio de la nueva campaña o quizá decida dar el salto a mitad del año si el canto de sirenas de las escuelas estadounidenses resulta demasiado goloso.

Dabone, la gran ‘joya’ blaugrana

La otra gran ‘joya’ de la cantera blaugrana, Mohamed Dabone, nacido el 21 de octubre de 2011 en Burkina Faso, cumplirá los 14 años en octubre próximo, y su evolución ha sido espectacular desde que llegó al Barça en el verano del 2023.

El Barça tiene claro que es el momento de Dabone a pesar de su juventud / FCB

Su calidad le ha llevado a jugar dos categorìas por encima la que dicta su edad, jugando como cadete pero que ya alternó apariciones con el junior, aunque por normativa, no podía jugar con el Barça B y no pudo actuar en la 3ª Territorial, antes conocida como EBA. Con el Júnior, se impuso en los Campeonatos de Catalunya y España, aunque no pudo lucir un triunfo en el Adidas Next Gen Tournament, al caer en la fase de grupos en Abu Dhabi

Pero su talento no pasó desapercibido e incluso tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo en los primeros compases de la pasada temporada y ahora, la decisión está tomada que trabaje regularmente con el primer equipo, por lo que su debut está más cerca.

Dabone ha sido un malsieño para el Madrid, como en la última Minicopa, donde demostró estar por encima del resto / ACB

Para el Barça juega a su favor su juventud por lo que todavía no puede caer en manos de las universidades estadounidenses y convencidos que acabará dando el salto a Estados Unidos, en el club blaugrana consideran que es el momento de darle la alterntiva, y que podría convertirlo en uno de los jugadores más jóvenes en debutar, haciendo historia. Una decisión que está tomada y solo el devenir de la temporada y las circunstancias, permitirá ver en acción a Keita y Davone en el equipo de Peñarroya, algo que se intuye más pronto que tarde la próxima campaña