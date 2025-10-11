El Barça de un espectacular Dabone debuta en la Liga U22 con paliza ante el BAXI Manresa

El Barça arrancó su participación en la Liga U22 que organiza la ACB y la FEB conjuntamente para los jóvenes jugadores en la órbita ACB, con una paliza ante el BAXI Manresa, al que superó por un contundente 105-37, en el encuentro disputado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El equipo azulgrana se dio un festival ante el equipo manresano destacando la actuación de las jóvenes promesas azulgranas, Mohamed Dabone, Sayon Keita. Ambos completaron una más que destacada actuación con 15 puntos cada uno, unido a los 18 de Ferreras, y otro jugador en dinámica del primer equipo, Kusturica, que aportó otros 14.

Mohamed Dabone, una de las grandes esperanzas del Barça de cara al futuro, dejó jugadas de autentico crack como un mate espectacular, demostrando que la categoría le viene un tanto pequeña, aunque tendrá que esperar su oportunidad con los de Joan Peñarroya.

Un duelo de dominio total blaugrana

Un duelo que no tuvo demasiada historia y que confirmó al Barça como uno de los equipos más potentes en esta nueva competición que pretende dar salida competitiva a las nuevas estrellas del baloncesto español y que necesitan rodaje mientras algunos comparten minutos con el primer equipo.

Sayon Keita trata de taponar a un jugador del BAXI Manresa / FCB

El conjunto azulgrana empezó la Liga a toda velocidad, dominando con parciales claros de 32-11 y un contundente 28-2 en el segundo que finalizó el encuentro muy temprano. Por el conjunto del Bages, ningún jugador alcanzó los 10 puntos, siendo el máximo anotado Pumarola, que acabó con ocho.

En otros resultados hasta el momento, el Joventut cayó en su estreno ante el Casademont Zaragoza (99-84)