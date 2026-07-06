El Barça se echa atrás con Galbiati

El futuro del Barça de basket sigue sin tener un solo paso claro. Sin entrenador, sin apenas plantilla y sin tampoco todavía director deportivo, la sección blaugrana vive unas horas de incógnita total, que parece que van a ir más porque según ha apuntado el periodista Ernest Macià en el programa 'Tot costa' de Catalunya Radio y según ha podido también saber SPORT, el club ha comunicado a Paolo Galbiati que no lo va a fichar.

El técnico italiano del Baskonia era el candidato número uno para aterrizar en el Palau Blaugrana y su llegada estaba del todo acordada, pero la resistencia del equipo vitoriano, que ha llevado la negociación al límite, hasta acabar con la paciencia de un Barça que no está dispuesto a pagar la cláusula que ahora pide el Baskonia.

El club vitoriano ha cambiado su postura al saber del interés del Barça con Galbiati, empujando a los azulgranas a pagar por un técnico en el que todos los caminos lo llevaban al Palau tras desvinculación previa.

Baskonia no suelta a Galbiati, a pesar del interés del Barça / ERDEM SAHIN / EFE

De confirmarse, sería un nuevo revés a la planificación de la plantilla azulgrana, que ya en las últimas horas ha visto como se escapaban los nombres de Bonga y Luwawu-Cabarrot, que tras estar muy cerca de recalar en el Palau, han acabado optando por otras ofertas de equipos Euroliga dejando al Barça con la miel en los labios.

Sin el nombre del italiano ahora mismo en el horizonte, el futuro del banquillo azulgrana vuelve a ser toda una incógnita, con cada vez menos nombres para la elección final.

¿PELIGRO CON WRIGHT?

En la misma información mencionada, Ernest Macià también asegura que el representante de Galbiati está muy enfadado por la decisión del Barça y ello podría comprometer tanto el futuro de Shenghelia como el de Moses Wright, pívot que tiene cerrada su llegada desde hace muchas semanas.

Moses Wright, un fichaje que ilusiona al Barça / EFE

Las cláusulas de salida de ambos son muy bajas por lo que se mueve hoy en día en el mercado de la Euroliga y con el representante 'a la guerra' con el Barça por lo sucedido con Galbiati, ningún escenario es descartable ahora mismo.

Sea como sea, más incertidumbre que nunca ahora mismo para un Barça de baloncesto que pese a la decisión con Galbiati no debería cambiar el rumbo en la secretaría técnica y debería seguir con la apuesta de Xevi Pujol, de quien sí siguen con la intención de pagar la cláusula a Baskonia.