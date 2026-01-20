En Directo
Baloncesto
Barça - Dubai Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 23ª jornada entre Barça y Dubai Basket
Barça y Dubai Basket se enfrentan en el Palau en la 23ª jornada de la Euroliga.
Los azulgrana se encontrarán enfrente a un equipo muy físico, por lo que requerirá un esfuerzo de concentración defensivo ante este Dubai que cuenta con muchos recursos y muy buenos jugadores, como la reciente incorporación el pívot brasilero, Bruno Caboclo
Para el Barça, será importante recuperar a un jugador como Kein Punter, que está viviendo su momento más complicado de la temporada después de dos encuentros donde ha pasado desapercibido.Ante el Madrid, muy bien defendido, se quedó en tres puntos, todos desde el tiro libre, y ante el San Pablo Burgos ni tan siquiera anotó
Por el Dubai Basketball, el jugador más regular es Petrusev, que también fue el jugador que más daño hizo en el encuentro de la primera vuelta, con 23 puntos y 28 de valoración
Recordamos que Dubai Basketball se impuso en el encuentro disputado en el Coca-Cola Arena, de Dubai, por 83-78 cuando todavía estaba al mando del equipo Joan Peñarroya, ahora dirigiendo al Partizan de Belgrado, así que ahora toca revancha
El equipo de Pascual está viviendo un pequeño bajón como se demostró en el duelo en Madrid, y las dificultades para superar al penúltimo de la Liga Endesa, el San Pablo Burgos, que se quedó muy cerca de dar la sorpresa. "Hemos de intentar recuperar nuestra mejor versión", dijo el técnico ayer, en la preparación del duelo ante Dubai
Dubai Basketball se presenta con un viejo conocido de la afición blaugrana, Justin Anderson, que regresa por primera vez al Palau defendiendo su nueva camiseta tras su paso por el Barça que recuerda como "uno de los mejores momentos de mi carrera"
El Barça ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación con 14 victorias y ocho derrotas, empatado con Valencia Basket y Real Madrid, que ocupan la cuarta, quinta y sexta posición, respectivamente
El conjunto de Xavi Pascual deberá rehacer su camino en la máxima competición europea después de caer el pasado viernes en la pista del Madrid (80-61) y ahora quiere volver a la dinámica ganadora ante un equipo que debuta esta temporada en la Euroliga
