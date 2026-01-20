Barça - Dubai Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

El equipo de Pascual está viviendo un pequeño bajón como se demostró en el duelo en Madrid, y las dificultades para superar al penúltimo de la Liga Endesa, el San Pablo Burgos, que se quedó muy cerca de dar la sorpresa. "Hemos de intentar recuperar nuestra mejor versión", dijo el técnico ayer, en la preparación del duelo ante Dubai