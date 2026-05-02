Barça - Dreamland Gran Canaria: horario y dónde ver por TV la jornada 29 de la Liga Endesa

Barça y Dreamland Gran Canaria se enfrentan domingo 3 de mayo en la 29ª jornada de la Liga Endesa. Tras reencontrarse con la victoria en la pista de Baskonia, donde el equipo de Xavi Pascual logró un sufrido triunfo que se decidió en los instantes finales del partido. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Dreamland Gran Canaria y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça no llega a la cita ante el conjunto canario con las mejores sensaciones. El equipo catalán, aunque ganó ante Baskonia, perdió en la jornada anterior en la pista del Força Lleida, en un partido influenciado por el duelo entre semana de Euroliga. El conjunto azulgrana visitaba Mónaco con la posibilidad de clasificarse para los playoffs, pero no fue capaz de ganar a domicilio.

Kevin Punter ante el Bilbao Basket en el Palau / VALENTÍ ENRICH

Toca pasar página de la derrota europea

Tras perder en Mónaco, el Barça dijo adiós a la Euroliga y ahora toca centrarse en la única competición en la que siguen vivos: la Liga Endesa. La buena noticia para el conjunto azulgrana es que podrá preparar con mayor frescura los partidos que quedan de la fase regular, ya que no tendrán ni que viajar ni que jugar dos encuentros entre semana.

El rival del Barça para este partido será el Dreamland Gran Canaria, que no está haciendo una buena temporada en ACB. El conjunto canario está luchando por no descender de categoría y atravesaba una terrible racha de derrotas hasta la última semana, en la que ha sido capaz de ganar tanto a Bàsquet Girona como a Unicaja. Unos triunfos que le permiten coger aire en la clasificación.

Chimezie Metu, jugador del Dreamland Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

Los líderes de Dreamland Gran Canaria

Ahora mismo, el rival del Barça ocupa la decimoquinta posición de la tabla, con un balance de nueve victorias y 20 derrotas. Los máximos anotadores del equipo son el exblaugrana Chimezie Metu (14,9 puntos por partido), Isaiah Wong (14,2) y Nico Brussino (11).

Por su parte, el Barça llega a la cita en la cuarta posición. Con el Real Madrid distanciado en la cabeza de la clasificación (25-3), el objetivo más realista para el cuadro catalán es el de poder optar todavía a la segunda plaza, propiedad de Valencia Basket con 21 victorias. Para ello, Pascual y sus jugadores no pueden fallar si no se quieren complicar la vida también en la Liga Endesa.

Laprovittola y Shengelia brillaron en el triunfo azulgrana de la primera vuelta

Pascual seguirá con la baja confirmada de Nico Laprovittola, y tendrá que descartar a uno de los tres extracomunitarios (Will Clyburn, Myles Cale, Miles Norris) para la cita. Will Clyburn, con 12,4 puntos de media por encuentro, y Kevin Punter con 12,3, son los máximos artilleros del Barça en la Liga Endesa. En el partido de la primera vuelta, el Barça asaltó el Gran Canaria Arena por 61-72 en un partido en el que Laprovittola y Shengelia anotaron 14 puntos.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE DREAMLAND GRAN CANARIA

El partido entre Barça y Dreamland Gran Canaria de la 29ª jornada de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana domingo 3 de mayo a partir de las 19 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Dreamland Gran Canaria correspondiente a la vigesimonovena jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar a través del canal DAZN Baloncesto (dial 73).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.