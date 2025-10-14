El Barça destroza al Maccabi en una magistral primera parte a nivel ofensivo

El Barça dio un puñetazo encima de la mesa en la Euroliga con una gran victoria por 71-92 ante el Maccabi Tel Aviv en la sede neutral de Belgrado que ya estaba prácticamente 'atada' al descanso (32-60) ante un rival que venía de llevarse el derbi de la pasada jornada ante el Hapoel Tel Aviv.

Maccabi Rapyd Tel Aviv - Barça (baloncesto, Euroliga), 14/10/2025 EUROLIGA MAC 71 92 BAR Alineaciones MACCABI RAPYD TEL AVIV, 71 (18+14+16+21): Lonnie Walker IV (6), Tamir Blatt (15), Jaylen Hoard (6), Oshae Brissett (8), Roman Sorkin (10) -cinco inicial-, Márcio Santos (18), Will Rayman (1), Jeff Dowtin (2), TJ Leaf (6), John DiBartolomeo, Jimmy Clark III y Lavi Gurt. BARÇA, 92 (31+29+13+19): Tomas Satoransky (8), Kevin Punter (12), Will Clyburn (8), Tornike Shengelia (8), Sayon Keita (4) -cinco inicial-, 'Juani' Marcos (4), Miles Norris (2), Myles Cale (12), Darío Brizuela (7), Jan Vesely (2), Willy Hernangómez (19) y Joel Parra (3).

Además del notable debut de Sayon Keita y del partidazo de Willy Hernangómez, el otro protagonista fue un Myles Cale que también puede ser diferencial desde el perímetro. La respuesta de los jugadores fue inmejorable tras la derrota del domingo en el Palau frente al Hiopos Lleida... y ahora toca el jueves un nuevo 'hueso', el Dubai Basketball.

La puesta en escena azulgrana fue sensacional, con mucha intensidad defensiva y un ataque alegre con pases extras, paciencia y un enorme acierto. Con esas premisas, el equipo se siente a gusto y hay pocos equipos capaces de alcanzar ese nivel... el problema llega cuando los tiros no entran y se hacen aguas atrás.

Joan Peñarroya volvió a demostrar que premia el trabajo en los entrenamientos y dio la titularidad al menor de edad malí Sayon Keita en su debut en la Euroliga con 17 años tras disputar seis encuentros en el curso pasado en la Liga Endesa. Llegado a La Masia en 2022, el africano realizó dos mates de inicio y rayó a buen nivel.

Sorprendente titularidad de Sayon Keita / FCB

Los triples de Tomas Satoransky, Tornike Shengelia y Kevin Punter dispararon a los visitantes (6-13, min. 4:03) ante la impotencia de un Maccabi en el que tan solo el brasileño Márcio Santos parecía tener la cabeza puesta en el partido. Incluso el genial anotador Lonnie Walker IV parecía perdido.

El Barça siguió desbordando a los macabeos con la aparición de un especialista defensivo como Myles Cale que se destapó por primera vez como francotirador con dos triples seguidos que cerraron el primer cuarto (18-31). Lo del segundo cuarto fue aún más espectacular, con un único equipo sobre la semivacía mítica pista del Pionir.

El Maccabi logró la primera de sus dos canastas en juego a 1:01 del descanso, obra de Hoard. Antes, Cale anotó otros dos triples y Willy Hernangómez enlazó seis puntos (dos excelentes canastas y dos tiros libres) para llevar la renta a un sonoro +26 y a doblar a los de Oded Katash (26-52). Esa dinámica se mantuvo hasta el descanso (32-60).

Un notable Willy Hernangómez, defendido por Márcio Santos / EFE

La diferencia era abismal en todos los sentidos. En el rebote (10 a 21), en valoración (28 a 77) y en el marcador. Entre lo desangelado del ambiente y la diferencia sideral en el electrónico, lo cierto es que el partido estaba sentenciado y el tercer cuarto fue un mero formulismo.

Los locales encontraron mejores opciones y los azulgranas habían bajado el pistón ofensivo. Y claro, en un equipo que basa gran parte del éxito en la precisión, el parcial de 16-11 habla por sí solo. Pese a ello, el 48-73 a falta de 10 minutos dejaba la tercera victoria del Barça en cuatro partidos prácticamente sellada.

Por si había alguna duda, Willy Hernangómez regresó con ganas para erigirse en protagonista. Más estilizado y cada vez con más confianza, el madrileño se fue a 19 puntos, siete rebotes y +27 de valoración en tan solo 14:03 en juego. El ex de los Pelicans puede ser muy útil si mantiene este ritmo y esta motivación.

El resultado era casi lo de menos (71-92) para un Barça que disfrutó con el baloncesto que más gusta a Peñarroya. Por poner alguna nota negativa, les sigue costando arrancar a Jan Vesely, a 'Juani' Marcos y a Joel Parra.