El Barça destituye a Joan Peñarroya

Ya es oficial. Joan Peñarroya deja de ser entrenador del Barça. El técnico egarense deja de dirigir al equipo después de la contundente derrota sufrida en Fontajau frente al Bàsquet Girona este domingo por 78-96.

Peñarroya llegó al Barça el verano de 2024, para reemplazar a un Roger Grimau que fue destituido de su cargo tras cerrar la temporada 23/24 sin títulos.

Su balance en el Barça

La estancia del técnico egarense al frente del Barça tampoco ha sido positiva, y se cierra con un decepcionante primer curso, en el que el Barça cayó en cuartos de final de la Copa frente a La Laguna Tenerife, en la misma ronda en el playoff de la Liga Endesa a manos de Unicaja, y tampoco clasificó al equipo para la Final Four de la Euroliga.

Este curso, la dinámica del Barça era errática, y tras un balance de 5 victorias y 4 derrotas en Euroliga, y un pobre 2-4 en ACB, Peñarroya deja su puesto.

Peñarroya en Fontajau / David Borrat

¿Volverá Xavi Pascual?

Xavi Pascual siempre se ha encontrado en las quinielas para regresar al Barça, y quedará por ver si es el candidato escogido, o bien si el club azulgrana se decanta por otro perfil. Oscar Orellana, asistente de Peñarroya, se hará cargo del equipo el próximo miércoles en el partido de Euroliga que el Barça afronta en Múnich frente al Bayern.

El comunicado oficial de la destitución de Peñarroya

El entrenador del Barça de baloncesto, Joan Peñarroya no seguirá al frente del banquillo azulgrana. El Barça le quiere agradecer al técnico su profesionalidad y le desea muchos aciertos en el futuro. Óscar Orellana será su sustituto de manera interina.