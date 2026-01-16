Un Barça desconocido fue presa fácil para el Madrid

El Madrid tuvo un plácido encuentro ante el Barça para llevarse el duelo de Euroliga en el Movistar Arena (80-61) con una imagen desconocida de los blaugrana, sin intensidad en defensa, ni control del rebote y con gran desacierto ofensivo, personalizado en un 'desaparecido' Kevin Punter (3). Victoria blanca si paliativos, que supo neutralizar a la peor versión del equipo de Xavi Pascual.

MAD-FCB Euroliga MAD 80 61 FCB Alineaciones Real Madrid, 80 (21+22+20+17): Campazzo (6), Abalde (2), Hezonja (12), Okeke (2), Tavares (11)-cinco inicial-, Lyles (9), Maledon (6), Deck (12), Garuba (16), Llull (2), Feliz (0), Len (2). Barça, 61 (14+17+16+14): Satoransky (9), Punter (3), Norris (0), Parra (2), Vesely (2)-cinco inicial-, Marcos (0), Cale (0), Brizuela (13), Willy (6), Fall (4), Laprovittola (12), Shengelia (10)

Muchos nervios al inicio entre ambos conjuntos, conscientes de lo que estaba en juego. Tavares fue el primero en sumar puntos para el Madrid (6-2), jugador clave a detener si el Barça quería llevarse el triunfo. Miles Norris ya probó la medicina del caboverdiano que le endosó un espectacular tapón. Los blancos dominaban el duelo desde el rebote, con muchos rechaces producto de los errores blaugrana que no cerraba el rebote defensivo y en ataque, muy precipitados en sus acciones.

El ataque blaugrana no funcionaba por la intensa defensa del Madrid, con muchos errores. Pascual daba entrada a Laprovittola para intentar controlar el juego y Shengelia, con más músculo dentro, por Norris (10-5).

Satoransky, en una acción del encuentro ante el Madrid en el Movistar Arena / FCB

Scariolo también movía el banquillo, con Maledon, y Lyles en pista. Shengelia anotaba dos triples consecutivos, gran puesta en escena del georgiano con un parcial de 2-9 (12-11). El Madrid respondía (5-0) mientras Brizuela cometía muy rápido su segunda falta y daba alternativa a Juani Marcos. Primer cuarto para los blancos (21-14), que dominaron el ritmo ante un Barça muy fallón.

Un Barça deslavazado en ataque

Brizuela era el que encontraba espacios en la defensa blanca, pero el protagonismo lo tomó Lyles por los de Scariolo, haciendo daño desde el ‘cuatro’. Los azulgrana se aplicaban más en defensa, pero el ataque era un desbarajuste, y lo aprovechó el Madrid para alcanzar los 11 de renta (32-21).

Brizuela cometió dos faltas muy pronto, ante un Madrid más físico que los blaugrana / RM

El Barça echaba en falta los puntos de Punter (1), desconocido hasta el momento y ansioso por anotar. Sin su aportación iba a ser complicado darle la vuelta al partido. De momento, sumaba solo desde el tiro libre (32-27) en una defensa que le dejaba descentrado.

Laprovittola dio más sentido al juego del Barça y la diferencia se redujo a tres tras un parcial de 0-8 (32-29). Aunque la vuelta de Tavares volvió a dar más aire al Madrid que volvía a romper el marcador al descanso (43-31). El caboverdiano estaba siendo claramente la diferencia (10 puntos y 15 de valoración), y con ocho rebotes más para el Madrid (19-11).

Laprovittola revitalizó al Barça en la primera mitad pero no fue suficiente / FCB

Un 2-9 tras el descanso

En la reanudación, Brizuela salió decidido a darle la vuelta al partido con cinco puntos consecutivos y con la ayuda de Shengelia en un parcial de 2-9 (45-40). Campazzo respondía con un triple al límite del tiempo para dar aire al Madrid (48-40) y la decisión de Scariolo era darle balones a Tavares y Hezonja también respondía posteando en la zona (51-40).

Pero esa reacción blaugrana tuvo caducidad muy pronto. Un parcial de 10-0 para el Madrid le daba un +15, la máxima del partido (55-40) con malos ataques y los de Scariolo encontraban fáciles contras, obligando a Pascual a parar el encuentro. Era un momento crítico para el Barça, que no acertaba en ataque y cedía demasiado fácil en defensa para un 'infierno' de tercer cuarto (63-47).

En el cuarto final, los blancos seguían controlado los dos lados de la pista, con intentos de Laprovittola de reducir la renta (68-54) aunque Garuba le estaba haciendo un roto al Barça (14), desconocido por su falta de intensidad. Ello lo aprovechó el Madrid para darse un plácido final del duelo ante el peor encuentro de la era Pascual (80-61).