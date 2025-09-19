El Barça descarrila ante el Joventut y se queda sin Lliga Catalana

El Joventut disputará este domingo (18:30h) la final de la Lliga Catalana después de superar al Barça por un ajustado 80-81. Al conjunto de Joan Peñarroya le salió cruz en un final de infarto, tras un último lanzamiento muy forzado de Will Clyburn. Tomas Satoransky fue el máximo anotador de los azulgranas con 14 puntos, mientras que el verdinegro Cameron Hunt fue el líder de los de Dani Miret con 25 tantos.

Tanto en la previa como en los primeros compases del partido, hubo dos claros protagonistas: por el lado verdinegro, un Ricky Rubio que se volvía a medir por primera vez al Barça, y que recibió un aluvión de cariño y ovaciones por parte del público, mientras que por el azulgrana, se produjo el debut de Tornike Shengelia. El ala-pívot georgiano, la gran incorporación del equipo este verano, arrancó el duelo desde el banquillo, pero poco tardó Joan Peñarroya en darle entrada a pista.

Toko Shengelia disputó sus primeros minutos con el Barça / FCB

Un partido que arrancó con una marcha más por parte del Joventut, aupándose hasta el 5-12 tras una acción de Sam Dekker. No acababa de estar cómodo el Barça en la cancha, y poco tardó 'Toko' en apuntarse sus dos primeros puntos como azulgrana tras un rebote ofensivo. Por su parte, Rubio sumaba desde la línea de personal, y el primer asalto fue a parar hacia los de Dani Miret (17-21).

Satoransky y Hunt, los lideres

Tomas Satoransky fue importante en la producción ofensiva durante la primera mitad. Estuvo valiente el checo, aprovechando su físico para tratar de sacar ventaja en los desajustes defensivos en la pintura. Pero la Penya bailaba al ritmo de Cameron Hunt, el gran nombre de los 20 minutos iniciales.

Cameron Hunt fue un dolor de muelas para el Barça durante la primera mitad / FCBQ

Reacción azulgrana

Llegado desde Manresa este verano, el escolta estadounidense sigue demostrando el gran nivel exhibido en el Nou Congost el pasado curso. Anotó de todos los colores pese a las buenas defensas de Joel Parra o el propio 'Sato', y se marchó al descanso con 16 puntos en el casillero. Tras un tiempo muerto de Peñarroya, el técnico egarense logró dar con la tecla, y con un parcial de 16-8, el Barça le logró dar la vuelta al electrónico para marcharse a vestuarios con ventaja mínima (38-37).

En el tercer cuarto, el Barça encadenó dos buenos parciales gracias a dos rachas de Will Clyburn y Kevin Punter. El escolta neoyorquino, algo desapercibido hasta el momento, sumó ocho tantos consecutivos que secaron otra ventaja de la Penya en el marcador (55-55). El derbi, como no podía ser de otra manera, fue vibrante, caliente e intenso, y una protesta del verdinegro Dekker fue castigado con una técnica.

Ricky y Tomic castigaron a un blando Willy

Pero poco importó para que los de Miret entrasen al último asalto con ventaja (61-62), ya que Ricky y Ante Tomic se hartaron de castigar a Hernangómez en el pick and roll, hinchándose el croata a puntos bajo el aro. Tanto Satoransky como Hunt seguían a lo suyo, con 13 y 23 puntos respectivamente a esas alturas de encuentro.

Ricky Rubio y Tomas Satoransky durante el derbi / FCBQ

El partido se siguió enturbiando, con decisiones que perjudicaban mayoritariamente al Joventut. Los verdinegros pagaron la frustración con una antideportiva sobre Punter y una técnica a Miret por protestar. De hecho, el técnico de la Penya pidió revisar dicha personal, y Jordi Aliaga decidió dejarla en falta normal.

La tendencia parecía estar cambiando, el Joventut empezaba a estar más espeso en pista, y un contraataque azulgrana culminado por un potente mate de Miles Norris obligaron a Miret a parar el partido a seis y medio para la conclusión del duelo (69-65). Un tiempo muerto efectivo, que insufló al equipo de la energía necesaria para volverse a poner por delante, a falta de tres minutos, gracias al décimo acierto en 10 lanzamientos de Ricky desde la línea de personal (72-73).

Final a cara o cruz

Myles Cale estaba dándole minutos de descanso a Punter, pero el nuevo refuerzo azulgrana apareció con cuatro tantos consecutivos para que el Barça recuperase la ventaja en el electrónico (76-73). Toda la energía vivida en el partido no podía terminar de otra manera que no fuese en un final de infarto.

Al último minuto se entró con un triple de Dekker para colocar a los suyos a tan solo un punto (78-77). Clyburn y Hakanson no fallaron desde la personal, y Hunt, a falta de cinco segundos, le sacó una falta a Cale para poner a los suyos por delante y empezar a acariciar seriamente la victoria. No le tembló el pulso al de Duncanville para situar el 80-81 en el marcador.

Pero todavía quedaban cinco segundos, y Clyburn tuvo el tiro ganador en sus manos. Su lanzamiento se quedó muy lejos de entrar, y la victoria fue para un Joventut que este domingo, a partir de las 18:30h, competirá contra el Baxi Manresa por la Lliga Catalana.