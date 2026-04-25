Un Barça deprimido, a resarcise ante al Baskonia en un duelo clave... sin 'Sato'

El calendario juega malas pasadas y este domingo el Barça vivirá toda su crueldad en un duelo tan inoportuno como exigente de Liga Endesa en la pista del Kosner Baskonia (12.30 horas) menos de 48 horas después de caer eliminado en la Euroliga.

El viernes por la noche, los de Xavi Pascual pagaron muy caro un pésimo primer cuarto (26-14) y terminaron cayendo por 79-70 en la pista del AS Monaco en el duelo por la octava posición que permitirá a los monegascos jugarse ante Olympiacos un billete para la Final a Cuatro.

Mientras, el Barça quedó fuera de los cuartos por primera vez desde la temporada 2017-18 y dejó muy tocado a un grupo que, además, perdió a Tomas Satoransky. El checo se lesionó en la espalda en la primera parte y regresó a Barcelona, por lo que no estará en el Buesa Arena.

Luwawu-Cabarrot, en la primera vuelta en el Palau / EUROPA PRESS

Sin 'Sato', con Laprovittola fuera al menos hasta las hipotéticas semifinales de la Liga Endesa, con Juan Núñez lejos de su mejor forma tras otros seis meses KO y con la obligación de descartar a Will Clyburn, a Myles Cale o Miles Norris), el Barça se juega mucho en Vitoria.

La realidad es que el Barça ha perdido fuelle también en la ACB y actualmente marcha quinto con 18 victorias, a una del cuadro baskonista y a dos de la tercera plaza, que ocupa el UCAM Murcia. Una derrota en el Buesa Arena dejaría la cuarta posición muy difícil con seis partidos por delante.

Y más aún si se perdiese el basket-average tras la victoria barcelonista en el Palau en la primera vuelta por 91-83. Y claro, ser cuarto o quinto condenaría al ganador de ese cruce a enfrentarse en las semifinales con el campeón de la fase regular (si supera los cuartos), con el Real Madrid como gran favorito.

El Kosner Baskonia es el 'Ying' y el 'Yang'. El conjunto de Paulo Galbiati ofreció una cara sensacional en la Copa del Rey para alzarse con el título tras derrotar al Madrid en la final (90-100), con 29 puntos de un Luwawu-Cabarrot que gusta mucho en la planta noble del Palau y 22 con 11 rebotes de Trent Forrest. Sin embargo, en la Liga Endesa esta irregular y en la Euroliga rozó el ridículo al acabar antepenúltimo.

El Baskonia, que celebrará su séptima Copa del Rey, está a punto de recuperar a Tadas Sedekerskis y a Khalifa Diop, aunque ambos serán baja este domingo. Además, Galbiati tendrá que descartar a un extracomunitario entre Markus Howard y Kobi Simmons, ya que Trent Forrest parece indiscutible.

Por cierto, que en esa Copa del Rey el conjunto vasco salió airoso en una semifinal ente equipos azulgranas (67-70) con el canterano barcelonista Rodions Kurucs como protagonista con 14 puntos y con Forrest estelar como casi siempre con 10 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y +20. El Baskonia es lo más parecido a un equipo físico de los que se le dan tan mal al Barça en Europa. ¿Mejorará en ese apartado o seguirá cuesta abajo?