El Barça ya tiene atado al sustituto de Xavi Pascual

El Barça cerró este miércoles la tercera temporada consecutiva sin levantar uno de los títulos importantes tras caer en el Palau de manera clara ante el Valencia Basket, y ahora toca empezar a preparar el nuevo proyecto que debe acabar con esta situación de sequía de títulos de la sección, algo inadmisible para un club como el Barça.

Después de que Xavi Pascual anunciase que no iba a continuar en el banquillo del Barça, desde la secretaría técnica, que posiblemente también acabe con el mánager, Juan Carlos Navarro y su ayudante, Mario Fernández, inició la tarea de sondear el futuro entrenador del Barça y salieron muchos nombres a la palestra. Cambios importantes que llegarán como anunciaba Jordi Trias poco después de caer en el Palau ante el cuadro 'taronja'

Algunos de los técnicos que interesaban como Alex Mumbrú, Ibón Navarro e incluso el laureado Zeljko Obradovic, todos ha acabado por cerrar su futuro mucho antes de que acabara la temporada para el Barça y solo ahora ha llegado el momento de atar al que será el nuevo técnico azulgrana para la próxima temporada.

Paolo Galbiati vive con intensidad los partidos en la banda / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Galbiati, el hombre elegido

Y según ha podido saber SPORT, el Barça ya tiene atado al entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, que ha llevado al cuadro vasconista a lograr este febrero pasado la Copa del Rey y que ha sido la elección azulgrana por su estilo de juego veloz y ofensivo, al estilo que partica el Valencia Basket y que acabó por desarbolar al conjunto azulgrana en la final.

Galbiati es el hombre elegido, y cuenta con el apoyo total del que será el nuevo director deportivo, Xevi Pujol, que precisamente ha estado trabajando esta pasada temporada con Galbiati en Vitoria, aunque todo apunta a que ambos cambiarán de aires dirección a Barcelona para iniciar el nuevo proyecto deportivo.

Paolo Galbiati es el técnico en quién ha fijado sus ojos el Barça para sustituir a Xavi Pascual / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El técnico italiano fue confirmado hace apenas unas semanas como el entrenador del Baskonia de cara a la próxima temporada después de las dudas que levantó en el tramo final de la campaña donde los vitorianos no realizaron un buen papel en la Euroliga y cayeron a las primeras de cambio en la Liga Endesa, pero la llamada del Barça ha cambiado los planes de Galbiati.

El técnico, al despiste

El propio Galbiati trató de zanjar su posible salida del club vitoriano, aunque ahora parece que la situación ha cambiado, aunque eso significará que el técnico tendrá que forzar su salida de Vitoria dirección al Barça y con contrato en mano, el conjunto azulgrana tendrá que negociar duro con Baskonia para llegar a un acuerdo, no sólo por el técnico sino también por el director deportivo.

Paolo Galbiati (Vimercate, Italia, 1984), llegó en agosto sin hacer demasiado ruido a Vitoria e incluso estuvo a un paso de la destitución en sus primeras semanas en el Kosner Baskonia pero logró coronar campeón de Copa al cuadro baskonista contra todo pronóstico al imponerse al Madrid de Scariolo (89-100) celebrando su primera Copa en 17 años. Un título que vivió con igual intensidad o más que sus propios jugadres.

Galbiati, durante la celebración de la Copa con Baskonia / EFE

Y es que si algo distingue al entrenador de Kosner Baskonia es su pasión por el juego, el corazón que pone en cada una de sus decisiones a sus jugadores, pero sin perder el respeto por el juego ni por ninguno de sus ‘soldados’ en la pista. De hecho, se siente como uno más y es frecuente verle realizar el calentamiento antes de un partido al lado de ellos.

Un tipo en estado puro que ha logrado el ‘milagro’ de devolver el espíritu ganador a un Kosner Baskonia que no encontraba el camino a pesar de los múltiples cambios de entrenador y jugadores. Ahora, sin finalmente se concreta la operación, deberá trasladar su método al Barça para tratar de llevarlo a los títulos que añora la sección blaugrana.