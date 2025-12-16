El Barça da más detalles sobre la lesión de Jan Vesely

El desgaste físico y la exigencia del calendario empiezan a pasar factura en el Barça. Los partidos se suceden, muchas veces sin 48 horas de descanso entre encuentro y encuentro, con un roster azulgrana que cada vez tiene las piernas más y más cargadas de minutos.

Para el partido de este último domingo ante el Baxi Manresa, la enfermería del Barça contó con más integrantes de los previstos, y desde luego, de los deseados. A las ausencias ya conocidas de Juan Núñez y Nico Laprovittola, se unieron las de Tornike Shengelia, con molestias en el pubis, y la de un Joel Parra que sufrió una fractura nasal en el último partido de Euroliga ante Olympiacos.

Joel Parra sufrió una fractura nasal en la victoria ante Olympiacos / Dani Barbeito

Un 'parte de bajas' al que se sumó Jan Vesely, caído en combate en el Nou Congost. El pívot checo sufrió un esguince en su tobillo izquierdo cuando tan solo llevaba tres minutos en pista. La lesión rozó el surrealismo, ya que se produjo en una acción fortuita en la que Jan Vesely prácticamente no estaba involucrado. El de Ostrava trataba de proteger el aro tras una 'bombita' del belga Retin Obasohan. En el rebote, también se encontraban Kevin Punter y Grant Golden.

El pívot de Manresa cargó físicamente contra el escolta azulgrana, saliendo despedido y chocando con Vesely. El '6' azulgrana saltaba por el rebote, y tras el contacto con 'KP', perdió el equilibrio y en la caída se lastimó el tobillo.

Jan Vesely, en una acción del derbi catalán ante Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

El checo se retiró a vestuarios, y tras el primer parte médico del Barça, se anunció que no volvería a saltar de nuevo al parquet del Nou Congost. Pascual tuvo que alargar la rotación de sus interiores, con un Willy Hernangómez que disputó 18 minutos y medio, mientras que Youssoupha Fall, que había jugado algo más de 10 en sus primeros partidos con su nuevo técnico, se acercó a los 15 y medio. Sayon Keita también saltó a pista (02:42), mientras que Miles Norris se apuntó 35 minutos y 21 segundos en su debut ACB.

El comunicado médico del Barça sobre Jan Vesely

Vesely se sometió a pruebas médicas, y los resultados han confirmado un esguince del ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo. Por el momento, el club no detalla ni el grado del esguince ni la previsión del tiempo de baja.

Por lo tanto, contratiempo importante para un Pascual que pierde a su pívot referencia, y una nueva oportunidad de reivindicarse tanto para Willy Hernangómez como para Youssoupha Fall.