Un Barça en 'cuadro' busca seguir en París con su buena racha

A partir de las 21h (CET), París Basketball y Barça miden fuerzas en la 16ª jornada de la Euroliga. Un encuentro, el que se vivirá esta noche en el Adidas Arena, en el que Xavi Pascual y sus jugadores buscarán seguir con su buena dinámica y alargar hasta siete la racha de victorias consecutivas (cuatro en Europa).

Para ello, la expedición azulgrana viaja a la capital francesa para enfrentarse a un conjunto parisino en horas bajas, pero con mucho peligro, especialmente en casa. En Euroliga, el equipo que entrena Francesco Tabellini acumula cuatro tropiezos consecutivos, a los que hay que añadirle el de este último fin de semana en liga, ante Nancy (97-90).

París, un proyecto 'arrasado' el pasado verano

París acusa la desbandada que sufrió el pasado verano, en la que únicamente lograron retener a un Nadir Hifi que es el máximo anotador de la Euroliga, con 20,9 puntos de media por partido. T.J. Shorts (Panathinaikos), Tyson Ward (Olympiacos), Mikael Jantunen (Fenerbahçe) o Kevarrius Hayes (Mónaco) son bajas que han fortalecido a algunos de los grandes proyectos de la competición. Además, Tiago Splitter sigue creciendo como entrenador, siendo técnico principal de los Portland Trail Blazers.

Kevin Punter, ante Nadir Hifi / Valentí Enrich

Es cierto que París no asusta tanto como el curso pasado, en el que, a estas alturas de competición, volaba por la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora, la película es distinta (16º con cinco victorias y 10 derrotas), pero el ADN se mantiene: son un equipo al que le encanta correr y poner en pista un ritmo vertiginoso, especialmente en ataque.

Las advertencias de Pascual

"Ponen mucho ritmo, es un equipo que juega muy bien en los primeros segundos y tienen muchísima anotación. Normalmente, en los partidos contra ellos, el número de posesiones es muy elevado. Por lo tanto, es un partido en el que, más allá de que podamos contrarrestar un poco a nivel defensivo, sobre todo, tenemos que jugar bien en ataque, porque si queremos ganar tendremos que anotar", comentó Pascual en la previa.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

París, el equipo más anotador en la Euroliga

Y es que pese a ese mal momento que atraviesan, París llega a la cita siendo el equipo que más puntos anota por encuentro, con una media de 91,3. Quedará por ver como la defensa azulgrana puede minimizar ese talento ofensivo de los galos: en Euroliga, el Barça de Pascual encaja 79 tantos por duelo.

El partido llega en plena montaña rusa de un calendario infernal. Será el tercer partido en cinco días tras los duelos ante Olympiacos del pasado viernes y de Baxi Manresa el último domingo. Una situación en la que Pascual ha evitado cualquier "excusa", pero en la que hay que tener en cuenta que la plantilla se cargó de más minutos de los previstos en el Nou Congost ante el aluvión de lesiones con el que tuvo que lidiar el técnico de Gavà.

Para el partido en París, Pascual no podrá contar con los lesionados Jan Vesely y Toko Shengelia, que se quedaron en Barcelona junto con Laprovittola, que afronta la fase final de su recuperación. Por otro lado es duda Joel Parra que se entrenó con una máscara protectora después del golpe que recibió durante el partido contra Olympiacos.Los jugadores del filial Sayon Keita y Nikola Kusturica completan la convocatoria.