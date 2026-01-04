Un Barça crecido confía en romper la maldición blanca

La llegada de 2026 trae el segundo Clásico de la temporada entre Real Madrid y Barça. A partir de las 12:30h (CET), el Movistar Arena acoge el mejor partido que puede ofrecer la Liga Endesa entre dos equipos que llegan a la cita en un estado de forma envidiable en la ACB.

El conjunto azulgrana visita a su eterno rival tras haber sumado la victoria en los últimos siete partidos de Liga Endesa. Xavi Pascual se mantiene invicto en la competición tras un regreso que ha servido para 'resucitar' al Barça. Tras las primeras seis jornadas de ACB, el cuadro catalán registraba cuatro derrotas, pero la situación actual ha cambiado mucho, y con la clasificación para la Copa bastante encarrilada, el poder ser cabeza de serie el próximo febrero en el Roig Arena es una posibilidad real.

Dos equipos imparables en ACB

La contundente victoria ante Casademont Zaragoza (100-80) sirvió para despejar las dudas mostradas por el equipo en el último partido de Euroliga ante Mónaco. El equipo visita Madrid con máxima ambición y en un buen momento, pero también son conscientes de que el rival y el escenario son los peores posibles. Si son siete, los triunfos ligueros consecutivos del Barça, los de Sergio Scariolo han ganado los últimos 11 encuentros de ACB, el último en la pista del segundo clasificado, un UCAM Murcia al que batieron por 80-91 antes de cerrar 2025.

El Barça llega al Clásico con siete victorias consecutivas en la Liga Endesa / Gorka Urresola

El Barça lucha ante el buen momento de los blancos, pero también contra la estadística. El Real Madrid acumula 37 victorias seguidas como local en Liga Endesa. No perdieron un solo partido en casa ni el año pasado ni la temporada pasada, y el último tropiezo fue ante Baxi Manresa un lejano 31 de marzo de 2024. Además, el conjunto azulgrana buscará frenar una racha sonrojante ante su eterno rival, que se ha apuntado los últimos nueve Clásicos que se han disputado.

La última victoria del Barça en los Clásicos, en abril de 2024

La última victoria del Barça ante el Real Madrid fue una semana después del tropiezo de los blancos ante los manresanos, un 7 de abril de 2024. Fue en el Palau, y con todavía Roger Grimau al frente del equipo. Tras aquella alegría, un 0-3 para los de Chus Mateo en 'semis' del playoff ACB, un 0-5 para los blancos el curso pasado entre Supercopa, Euroliga y Liga Endesa, y el triunfo del pasado 7 de noviembre, ya con Scariolo en el banquillo rival, y que marcó un 0-6 para Joan Peñarroya antes de que el club lo destituyese.

Sergio Scariolo y Joan Peñarroya, en el último Clásico de Euroliga / Dani Barbeito

Pascual, respetuoso pero ambicioso

Ahora, la situación es otra, y aunque Pascual tiene la baja sensible de Will Clyburn, el Clásico se encara con la mayor de las ambiciones, pero también con mucho respeto. "Será un partido muy difícil, pero cuando hemos estado en nuestro punto alto, hemos competido contra todo el mundo. Tienen una plantilla muy larga y con mucho potencial, pero nosotros también debemos creer en nuestras posibilidades e ir a por el partido", comentó Pascual en la previa del Clásico. Ayer, 'Toko' Shengelia respondió bien tras dejar atrás una pubalgia, y Jan Vesely también formó parte de la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Madrid.

Xavi Pascual regresa al Palacio para tratar de sumar el primer triunfo de la temporada ante el Real Madrid / Gorka Urresola

Una plantilla blanca con infinidad de recursos

Los recursos del Real Madrid son prácticamente ilimitados, en parte, por esa diferencia millonaria de plantilla y un gasto que el conjunto blanco eleva hasta los 50 millones de euros por temporada, unos 20 más que el Barça. En un Clásico más, el conjunto azulgrana deberá minimizar el impacto de la conexión entre Facundo Campazzo y Edy Tavares, el talento ofensivo de Mario Hezonja (15 puntos de media en ACB), o la clase de un Trey Lyles que anotó 29 puntos en el partido disputado en el Palau el pasado noviembre.

Facundo Campazzo y Edy Tavares siguen siendo alguna de las armas más peligrosas del Real Madrid / Dani Barbeito

Volverá a ser un partido de máxima exigencia, en el que el conjunto azulgrana deberá combinar la táctica y el talento con las ganas y la ambición de terminar con una racha adversa que permitiría arrancar el año con una doble alegría, más allá del golpe anímico que supondría a mes y medio mal contado para la Copa.