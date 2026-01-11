En directo
ACB
Barça - Coviran Granada, en directo: sigue el partido de la Liga Endesa, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 15 de la ACB entre Barça y Coviran Granada en el Palau
Miguel Jorge Sánchez
Barça y Coviran Granada se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 15ª jornada de la Liga Endesa.
1º CUARTO | 2' | 15-15
Se ha frenado el ritmo de anotación ahora en ambos lados de la pista. Balón en manos de Brizuela ahora que pide a Willy Hernángomez meterse en el poste.
1º CUARTO | 5' | 10-13
Presión a cancha completa de Coviran Granada. Buen inicio de los andaluces.
1º CUARTO | 6' | 10-9
¡DE TREEEES JOEL PARRA!
1º CUARTO | 6' | 7-7
¡Qué triple de Kevin Punter! Puro catch & shoot.
1º CUARTO | 7' | 4-6
Excelente Bozic bajo el poste sacándole el 2+1 a Joel Parra.
1º CUARTO | 8' | 2-2
¡Bonita canasta tras bote de Joel Parra! Estrena el Barça el electrónico.
1º CUARTO | 9' | 0-0
¡BALÓN AL AIREEEE! ¡ARRANCA EL PARTIDO!
El Barça ahora mismo, parece el equipo más en forma de Europa, donde ha alcanzado el coliderato junto al Valencia Basket, y con la mejor racha en la Liga, que esperan mantener en las próximas jornadas y poder llegar a la Copa en este estado tan `dulce’.
Un Barça donde todos suman
Ni la baja de Will Clyburn, sin duda importante por su aportación en la primera parte de la temporada, parece haber alterado a este grupo donde jugadores como Brizuela o Joel Parra también están pidiendo más protagonismo, además del ‘renacer’ de Tomas Satoransky y un Laprovittola que ya ha recuperado su nivel de estrella.
Los azulgranas le han dado la vuelta a la tortilla en la Liga Endesa de manera espectacular. Después de empezar con un desconcertante 2-4 a las órdenes de Joan Peñarroya, el equipo ha sumado ocho triunfos seguidos con Pascual que le han llevado a la cuarta plaza (10-4) y que ahora le abre las puertas de la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena, del 19 al 22 de febrero próximo.
