Barça - Coviran Granada, en directo: sigue el partido de la Liga Endesa, en vivo hoy

Los azulgranas le han dado la vuelta a la tortilla en la Liga Endesa de manera espectacular. Después de empezar con un desconcertante 2-4 a las órdenes de Joan Peñarroya, el equipo ha sumado ocho triunfos seguidos con Pascual que le han llevado a la cuarta plaza (10-4) y que ahora le abre las puertas de la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena, del 19 al 22 de febrero próximo.