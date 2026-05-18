El Barça no convence a Xavi Pascual, que dejará el club a final de temporada

La continuidad de Xavi Pascual de cara a la próxima temporada quedó este lunes totalmente descartada después que el Barça y el entrenador azulgrana tuvieran un nuevo encuentro para tratar de acercar posturas sobre su continuidad tras una primera reunión la semana pasada que fue tensa y dónde Pascual expuso la oferta irrechazable de Dubai Basketball que tiene sobre la mesa.

El Barça, consciente que la continuidad de Pascual era clave para reflotar la sección blaugrana después de tres años de penuria deportiva, esperaba poder convencer al técnico de que valía la pena confiar en Joan Laporta y relanzar la sección en este nuevo mandato.

Pero ni una segunda reunión con el presidente Yuste hizo cambiar la opinión a Pascual que una vez confirmado que no tiene pensado cambiar su decisión, se espera que el club haga pronto alguna nota confirmando que ambas partes separan sus caminos y será tarea del conjunto azulgrana de encontrarle un recambio con algunos nombres encima de la mesa como el de Ibón Navarro.

Tensa primera reunión

El Barça se reunió la semana pasada con el técnico para tratar de buscar puntos de encuentro después de unas semanas de mucha tensión entre la sección y el entrenador ante la falta de recursos con los que ha contado esta campaña y dolido por no haber podido entrar ni siquiera en los play-offs de la Euroliga.

Xavi Pascual se quejó al club de no haberle dado oportunidad de llegar lejos con este equipo / EFE

El club le aseguró que trató de complacerle a su llegada con todos los temas hablados, aunque las circunstancias del club no le permitían realizar un dispendio en nuevos fichajes a pesar de los problemas de lesiones que tuvo el equipo.

Ya se le dijo que sería una campaña de transición pensando en el nuevo proyecto de la próxima temporada, para la que le aseguraron que el presupuesto subiría aproximadamente un 20%, igualando la inversión del Real Madrid para el curso que viene.

Con la presencia en la reunión del presidente Rafa Yuste, el técnico desveló que tenía sobre la mesa una oferta importante que triplicaba su sueldo actual y que además lo iba a cobrar libre de impuestos lo que suponía que iba a tener unos ingresos seis veces más que su sueldo actual.

Quiere ganar ya

De todas formas, Pascual también se refirió al aspecto deportivo. Por primera vez en su carrera, no ha podido llevar al equipo que entrena a los play-offs de la Euroliga y el técnico catalán considera esta circunstancia como una mancha en su historial como entrenador top. Y le duele especialmente que le haya sucedido precisamente en el Barça.

Xavi Pascual se las prometía felices en su regreso al Barça pero solo ha durado unos meses / FCB

El técnico de Gavà cree que un entrenador de su 'status' debe estar luchando siempre por la Euroliga y en las mejores condiciones posibles. En este sentido, expresó sus dudas sobre que pueda llevarlo a cabo la próxima campaña en el Barça a tenor de lo visto.

Una reunión que fue tensa, y con la sensación en el club que el entrenador ya había tomado una determinación sobre su futuro y, si alguien podía frenar esa decisión que ya parecía irreversible, era el presidente electo.

Joan Laporta era la última baza del club para convencerle aunque se reunión fue con Yuste, que no logró hacerle cambiar de opinión y su decisión es firme de irse. Su paso por el Barça habrá sido efímero en esta segunda etapa azulgrana. Su destino parece claro: Dubai.