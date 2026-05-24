El Barça conquista la gloria europea tras alzarse con la Euroliga junior

El equipo junior del Barça protagonizó, hasta el momento, la mejor noticia en lo que va de temporada en la sección azulgrana de baloncesto. El conjunto de Álvaro Salinas se adjudicó el Next Gen Tournament, la Euroliga junior, tras superar en la gran final al Real Madrid por 77-85.

El Barça llegaba algo tocado, tras haber perdido ante los blancos las finales del Campeonato de España junior (87-91) y de la Liga U (86-82), todo ello en las últimas dos semanas. Pero los pupilos de Salinas estaban con hambre, identificaron los errores en los dos tropiezos previos ante el eterno rival, y se cobraron una revancha que les permite terminar la campaña con un sabor muy dulce.

Otra exhibición de Kusturica

Nikola Kusturica, que se lesionó en las finales del campeonato estatal y que no pudo disputar el partido por el título de la Liga U, llegó entre algodones a la cita europea, pero se guardó su mejor actuación para la final. El alero serbio se fue hasta los 20 puntos, 10 rebotes y dos asistencias para 22 créditos de valoración.

Nikola Kusturica, jugador del Barça / Valentí Enrich

Boumtje Boumtje, 'MVP' del torneo

Le acompañó un partido más Joaquim Boumtje Boumtje, que ante los blancos, se fue hasta los 17 tantos, seis capturas y dos pases de canasta que le sirvieron para llegar hasta 19 de valoración. El interior azulgrana fue elegido mejor jugador del torneo tras promediar 19 puntos, 7,5 rebotes y 3,8 asistencias, con un porcentaje exterior superior al 47% de acierto.

Por su parte, Mohamed Dabone, que en la final acabó con 10 tantos y tres rebotes, terminó el torneo con unos promedios de 17,2 puntos y 5,8 rebotes.

El Barça busca el pase a la final del Next Gen Tournament de la Euroliga / Euroleague

Fue un partido, la final, tremendamente igualado, y con varias alternancias en el marcador. La primera parte se cerró con una ventaja mínima para el Barça (38-39), con Kusturica y Egor Amosov, del Real Madrid, marcando diferencias. El alero ruso terminó la final con 16 puntos y nueve rebotes, confirmándose como uno de los grandes talentos tanto del plantel blanco, como del baloncesto europeo.

El equipo de Javi Juarez terminó mejor el tercer cuarto y logró entrar al asalto final con dos puntos de ventaja (62-60). Pero en el último periodo, Boumtje Boumtje apareció para marcar diferencias, con ocho puntos en el cuarto, e igual de importante fue el concurso de Diego Ferreras, otro talento del baloncesto nacional que terminó el choque con ocho puntos, cinco de ellos en los 10 minutos finales.

Segunda Euroliga junior para el Barça

Con la conquista de la Euroliga junior, el Barça vuelve a alcanzar la gloria europea en la categoría. Es el segundo título europeo tras el logrado hace 10 años en Berlín, dónde derrotaron al Estrella Roja en la gran final. Tan solo Real Madrid (5), Zalgiris y CSKA (3) superan al conjunto catalán en el palmarés.