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BALONCESTO

El Barça conocerá hoy su rival en las semifinales de la Supercopa Endesa

La competición se disputará en el Olímpic de Badalona, los días 19 y 20 de septiembre con la presencia de Valencia Basket, Baskonia y Joventut, además de los blaugrana, que se clasificaron como finalistas de Liga Endesa

La Supercopa Endesa espera nuevo campeón el 19 y 20 de septiembre en el Olímpic de Badalona

La Supercopa Endesa espera nuevo campeón el 19 y 20 de septiembre en el Olímpic de Badalona / ACB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça conocerá hoy el primer rival en las semifinales de la Supercopa Endesa en el sorteo de emparejamientos para conocer el camino al primer título oficial ACB de la temporada 2026.. El acto tendrá lugar, a partir de las 11:00 horas, en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1).

Valencia Basket, como vigente campeón de Liga Endesa, y Kosner Baskonia, como vencedor de la pasada Copa del Rey, estarán en el primer bombo como cabezas de serie.. 

El anfitrión, el ASISA Joventut, y el Barça, como finalista de la Liga Endesa, estarán en el segundo bombo, y serán sus rivales en la Supercopa Endesa, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal D´Esports de Badalona.

Sorteo en Badalona

Con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, y de Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, junto a Alejandra Llambés como presentadora del acto, actuarán como manos inocentes del sorteo el propio alcalde, García Albiol y la nadadora Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río 2016 y campeona del mundo en Budapest 2017, entre otros muchos trofeos logrados a lo largo de su exitosa carrera.

Será el pistoletazo de salida a la nueva temporada ACB donde el Barça ha iniciado un nuevo proyecto con muchos cambios en la plantilla y también en el banquillo con el aterrizajedel técnico esloveno, Aleksander Sekulic, que todavía no se ha hecho oficial.

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