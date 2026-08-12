El Barça ya conoce su rival en el debut en la Liga Endesa

El Barça ya conoce desde este miércoles el camino que le espera de la fase regular de la Liga Endesa, que ha dado a conocer la ACB y que le llevará a debutar en la competición liguera en el Palau, ante el Leyma Coruña, el próximo 26 de septiembre.

Los azulgrana, que vendrán de haber disputado anteriormente la Lliga Catalana y la Supercopa Endesa en el Olímpic, tendrán un calendario apretado desde el principio ya que antes de afrontar el primer encuentro de Liga Endesa en el Palau ya habrán hecho el debut en la Euroliga, también en la pista azulgrana, dos días antes, aunque con la visita del Anadolu Efes, el 24 de septiembre.

Un calendario en Liga Endesa que no dará tregua, porque los blaugrana tendrán rivales de postín en las primeras jornadas, en un un mes de octubre eléctrico, con la visita a la pista del UCAM Murcia, el 4 de octubre, para volver al Palau y medirse al campeón de Liga, el Valencia Basket, el 11 de octubre, a las 19.00 horas, y la semana siguiente toca visitar el Olímpic, el 18 de octubre, a las 19.00 horas. Cerrará el mes con otro duelo en casa, con la visita del Casademont Zaragoza, el día 25.

El primer enfrentamiento de la temporada en la Euroliga ante el nuevo Madrid de Pedro Martínez se disputará en el Palau Blaugrana, el 27 de diciembre, a las 21.00 horas, aunque no será el primer cruce entre ambos equipos porque ya lo habrán hecho anteriormente en la Euroliga, aunque en la pista del Madrid, el 3 de diciembre, a las 20.45 horas.

Como siempre ocurre, serán dos encuentros relativamente seguidos después de unas primeras semanas de competición y que marcarán la trayectoria de ambos equipos que inician nuevos proyectos y con entrenadores debutantes también en el banquillo.

La Liga Endesa 2026-27 y está aquí / ACB

El Joventut, ante el Breogán

El debut del ASISA Joventut en la Liga Endesa será en tierras gallegas, concretamente en la pista del Breogán, el 27 de septiembre, a las 12.00 horas, encuentro posiblemente que retransmitirá TV3. Los verdinegros rebutarán en el Olímpic ante el MoraBanc Andorra, el 3 de octubre.

Para el Kids&Us, el estreno será en la pista del Surne Bilbao Basket, el sábado 26, a las 18.00 horas mientras que el iLERNA Lleida, lo hará con la visita al campeón de Liga, el Valencia Basket en el Roig Arena, el domingo, 27 de septiembre, a las 18.00 horas.

Finalmente, el FIATC Girona vivirá el arranque de la competición liguera en Fontajau ante el UCAM Murcia de Sito Alonso, el 27 de septiembre, a las 17.00 horas en la segunda temporada de Moncho Fernández en el banquillo gerundense y muchos cambios en el equipo de Marc Gasol.

La primera vuelta, que decidirá los participantes de la Copa del Rey Valencia 2027, concluirá con la Jornada 17 el fin de semana del 9 y el 10 de enero, mientras que la Jornada 34, que definirá las posiciones finales en la fase regular, se jugará entre el 21 y el 23 del próximo mes de mayo.

Los 306 partidos de la Liga Regular se podrán ver en DAZN, así como en Movistar Plus+, Orange y Vodafone a través de DAZN. Asimismo, TV3/3Cat emitirá un encuentro cada jornada.