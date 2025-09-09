El Barça ya conoce el horario de su debut en la Liga Endesa

La Liga Endesa ha dado a conocer los horarios de la primera y de todas las jornadas de la temporada 2025/26 del baloncesto español, con el encuentro destacado entre el Valencia Basket y el Barça en el Roig Arena el próximo domingo 5 de octubre de 2026 en la jornada 1.

El partido, a las 19:00 horas (CET) respresentará el debut del nuevo pabellón en liga. Será el segundo partido de los valencianos en el Roig Arena tras el encuentro de Euroliga ante la Virtus de Bolonia el viernes 3 de octubre.

Por su lado, el Real Madrid debuta recibiendo al Dreamland Gran Canaria el domingo 8 de octubre a las 12:30h, mientras que el Hiopos Lleida lo hace recibiendo al Río Breogán el mismo dominfo a las 21:00h.

Bàsquet Girona, BAXI Manresa y Joventut Badalona visitan las pistas de San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife y Covirán Granada, respectivamente.

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.

Todos los partidos se verán en DAZN

Dentro del acuerdo de la Liga Endesa con DAZN, la plataforma televisiva lanzará un nuevo plan dedicado al baloncesto y ofrecerá todos los encuentros de la liga, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey esta temporada.