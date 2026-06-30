El Barça ya no tiene tan clara la continuidad de Clyburn

El Barça se prepara para otro verano de profundos cambios con el objetivo de que sea el último de profundos cambios, valga la redundancia. Desde la marcha forzada de Sarunas Jasikevicius en 2023, las tres últimas campañas han estado marcadas por los vaivenes y por la falta de rumbo.

Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual no tuvieron el respaldo deseado del club y la dirección deportiva tuvo que recurrir a fichajes 'low cost' como los de Miles Norris y Myles Cale. Y a fichajes muy caros, eso sí, como el de Willy Hernangómez por tres años y unos 12,5 millones de euros.

El club trabaja con el convencimiento de incorporar a Xevi Puyol como director deportivo una vez que se libere del Baskonia (o se pague una cantidad). El favorito para el banquillo es Paolo Galbiati, quien también tiene contrato con los vitorianos.

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'Sato' y James

La realidad en el Barça ha ido cambiando totalmente a lo largo de la pasada primavera. De un próximo curso con Juan Carlos Navarro en la secretaría técnica y Xavi Pascual en el banquillo se ha pasado a otra distinta, muy posiblemente con el dúo Pujol-Galbiati.

Durante varias semanas se especuló con la posible continuidad de Tomas Satoransky, aunque con un rol menos importante del que ha tenido desde su regreso de la NBA. Xavi Pascual confiaba mucho en el checo, pero la marcha del técnico cerró por completo esa opción.

Mike James y Kevin Punter, en la Euroliga / EFE

Otro nombre importante es el de Mike James. El de Gavà vivió una etapa muy positiva con el estadounidense en el Panathinaikos y apretó por su fichaje, pese a que cumplirá 36 años el 18 de agosto. El acuerdo estaba tan avanzado que ahora el ya exjugador del AS Monaco ha amenazado con demandar al Barça por incumplimiento. Incluso si hubiese que pagar, es un acierto que no venga.

El tema Clyburn

El Barça apostó el pasado verano por el fichaje de Will Clyburn (36 años ahora) tras una temporada con luces y sombras en la Virtus Bolonia. El estadounidense, quien maravilló con el CSKA Moscú a finales de la pasada década, hasta que una gravísima lesión de rodilla en octubre de 2019 marcó su carrera.

Will Clyburn y Jean Montero, en la pasada final liguera / EFE

Profesional como pocos, el alero tuvo la inteligencia y la madurez de cambiar su manera de jugar, menos espectacular físicamente y más efectivo en el tiro. Sin embargo, esos problemas físicos que también sufrió en los últimos meses en la 'V Negra' llevaron a la dirección deportiva a proponerle un contrato por una temporada más otra opcional.

Tras la derrota en Mónaco en la final del play-in de la Euroliga, Clyburn sonó con fuerza para el PAOK Salónica griego que dirige Andrea Trinchieri desde el pasado mes de marzo, pero el Barça se apresuró a confirmar que el futuro del de Michigan no era objeto de debate y que seguiría en el equipo.

Decisión obligada

Los cambios podrían llevarse por delante a un Will Clyburn que ha alternado sensacionales actuaciones como la del primer partido de la final ante el Valencia (21 puntos) con otras en las que hacía la guerra con su cuenta y lanzaba sin éxito un triple tras otro.

Paolo Galbiati y Xevi Pujol son los objetivos del Barça / EFE

La nefasta planificación de la pasada temporada hizo que primero Peñarroya y después Pascual tuvieran que hacer un descarte en cada partido de la Liga Endesa. El de Detroit fue siempre un fijo para Peñarroya y para Pascual, por lo que la otra plaza se la disputaron Miles Norris y Myles Cale.

Lo ideal sería contar tan solo con dos 'extranjeros' y ahí la continuidad de Cyburn podría verse afectada por el resto de operaciones en marcha o terminadas. Al plazo para hacer efectiva la cláusula de renovación del estadounidense aún le restan días, pero en cierto modo la decisión debería ser inminente. O sí o no.

Wright y Robinson, 'extranjeros'

El Barça ya tiene fichajes cerrados para la próxima temporada y otros están camino de sellarse en los próximos días, en principio con la aquiescencia del nuevo entrenador. Se trabaja para que sea Paolo Galbiati, pero negociar con Josean Querejeta es como hacerlo con el ya fallecido Augusto César Lendoiro cuando presidía el Deportivo.

Moses Wright, un fichaje que ilusiona al Barça / EFE

La dirección deportiva se empezó a mover con acierto hace muchos meses para 'atar' al cotizado pívot estadounidense Moses Wright (Zalgiris Kaunas), quien a día de hoy ocupará una de las plazas de extranjero a la espera de que pudiese jugar en agosto con una selección europea. No será Chipre, pero... ojo con Macedonia.

El fichaje de Mike James se rompió definitivamente y ahora las miradas están centradas en Justin Robinson, un base estadounidense de 28 años que brilló en el Paris Basketball la pasada campaña con 14,6 puntos (34,3% en triples), 4,5 asistencias y +14,4 de valoración. El problema es que no tiene pasaporte y ya serían tres extranjeros si continúa Clyburn. Un rompecabezas que sería muy positivo evitarle a Paolo Galbiati... si acaba fichando.