El Barça se cita con el Real Madrid en la final de la Euroliga junior tras la enésima exhibición de Mohamed Dabone

El Barça luchará este domingo, a partir de las 17h (CEST), por conseguir levantar la Euroliga junior al cielo de Atenas. El equipo de Álvaro Salinas derrotó al Next Gen Team 3SSB por 84-101 en el partido que daba acceso a la final, y en el OAKA, se enfrentarán al Real Madrid en busca de la gloria continental.

Una vez más, Mohamed Dabone volvió a demostrar por qué es uno de los mayores talentos y promesas del baloncesto mundial. El '60' azulgrana brilló ante un combinado de los mejores jugadores jóvenes de Estados Unidos, y pese a la diferencia de edad, el interior azulgrana firmó uno de los mejores partidos de la campaña.

Mohamed Dabone, durante el encuentro / EUROLEAGUE

El 'partidazo' de Dabone para lograr el pase a la final

Dabone se fue hasta los 25 puntos, con un excelente 8/10 en tiros de dos puntos, además de anotar el único triple que intentó y tras mostrarse infalible desde la línea de personal (6/6). Además, coqueteó con las dobles figuras, ya que capturó nueve rebotes. Todo ello para 30 créditos de valoración en menos de 18 minutos en cancha.

Su compañero en el juego interior, Joaquim Boumtje Boumtje, también cuajó una sensacional actuación ante el combinado estadounidense. Anotó 22 tantos, capturó 11 rebotes y repartió tres asistencias, mismo número de balones recuperados, para 29 de valoración.

Los estadounidenses arrancaron mejor, liderados por un sensacional Jalen Davis al que no habrá que perder de vista en el futuro. No pintaban bien las cosas para el Barça tras el primer cuarto (33-23), pero los de Salinas se vinieron arriba a partir del segundo, apuntándose un parcial de 0-16 con el que se pusieron por delante en el marcador (33-39).

Gran reacción azulgrana

Reaccionaron los americanos para marcharse a vestuarios con empate a 49, pero en el tercer cuarto, el Barça brilló jugando uno de los mejores periodos de la temporada. Los de Salinas se apuntaron un parcial de 11-34 para dejar el encuentro prácticamente visto para sentencia a falta del último asalto (60-83). No hubo remontada americana, y el Barça logró el pase a la final con un solvente 84-101.

Nil Poza, en un partido con el junior del Barça / Twitter: @Fcbbasket

"Estoy contento por la victoria y por cómo hemos jugado. El primer cuarto ha sido muy duro, la reacción ha sido muy buena, los chavales han mostrado una reacción que me pone muy feliz, y ya pensamos en el siguiente partido. Estamos hambrientos, hemos entendido lo que pasó en las dos derrotas ante el Madrid en los Campeonatos de España junior y en la Liga U, y estaremos preparados", comentó Salinas, técnico azulgrana tras el partido.

Hambre de revancha

El conjunto azulgrana se medirá al Real Madrid este domingo, a partir de las 17h (CEST), en el partido por el título, y como teloneros de la gran final de la Euroliga que disputarán Olympiacos y Real Madrid a partir de las 20h (CEST). Los azulgranas intentarán vengarse de los blancos, y que a la tercera sea la vencida, tras los triunfos del conjunto madridista en las finales del Campeonato de España junior (87-91) y en la Liga U (86-82).