El Barça cierra las puertas del Palau al Hapoel Jerusalén

El FC Barcelona ha rechazado la petición del Hapoel Jerusalén de entrenarse en el Palau Blaugrana durante la mañana del próximo miércoles 15 de octubre, según adelantó 'RAC 1'. El conjunto israelí se mide ese mismo día al BAXI Manresa en el Nou Congost en el partido correspondiente a la Eurocup.

El Hapoel buscaba un pabellón algo alejado para realizar una sesión matinal antes del enfrentamiento europeo, puesto que todo apunta a que no será bien recibido en Manresa. Los israelís quieren pasar el menor tiempo posible en la capital del Bages, ya que se esperan concentraciones y protestas por lo sucedido en Gaza.

Muchos aficionados del Manresa están en contra de la participación de los equipos de Israel en las competiciones europeas y, de hecho, varias peñas del club catalán han realizado un comunicado pidiendo la suspensión del enfrentamiento.

Ante la situación, según avanza 'Catalunya Ràdio', el Manresa se está planteando la posibilidad de realizar el partido a puerta cerrada.