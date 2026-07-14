El Barça cierra a los aleros de la próxima temporada

El Barça sigue construyendo el proyecto de la nueva temporada. Tras anunciarse la salida de Xavi Pascual rumbo a Dubai, la sección arranca una nueva etapa con Aleksander Sekulic al frente del equipo. La contratación del técnico esloveno para las próximas dos temporadas está cerrada, y en las próximas horas se espera la confirmación oficial.

Sekulic aterrizará en el Palau con mucha faena cerrada por la secretaría técnica del Barça. Mario Bruno Fernández y Xavi O'Callaghan están al mando de la sección hasta que Xevi Pujol no desembarque en la capital catalana a principios de agosto. Y en las últimas horas, las incógnitas en la posición de '3' ya han quedado prácticamente resueltas.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

Martin y Umude llegarán al Palau

La web 'Encestando' informó que el conjunto azulgrana tenía en su radar a dos jugadores algo desconocidos para el gran público y que vivirían su primera aventura en el baloncesto europeo. El primero es Tyrese Martin, un '2'-'3' de 27 años y que cuenta con 122 partidos de experiencia en la NBA, la gran mayoría de ellos bajo las órdenes de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets. El segundo, un Stanley Umude que dispone de doble nacionalidad (Estados Unidos y Nigeria) y que sería 'cotonou' en las competiciones ACB.

Ambos jugadores están por debajo de los dos metros (1.98) y cuentan con pólvora en sus manos. Umude promedió 17 puntos por partido con los Austin Spurs en la liga de desarrollo de la NBA. A Martin, directamente se le ha quedado pequeña la competición, registrando 31 tantos por duelo. Sobre este último, Fernández tuvo palabras muy destacadas cuando estaba bajo sus órdenes en Brooklyn.

Tyrese Martin, en un partido con los Brooklyn Nets / Twitter: @BrooklynNetcast

Las palabras de Jordi Fernández sobre Martin

"Siempre he sentido que Tyrese es un superprofesional... Ha mejorado en su manejo del balón y en la toma de decisiones. Todos sabemos que puede encestar; es un tirador muy bueno. También ha trabajado en su físico. Lo llamaría uno de nuestros adultos. Lidera con el ejemplo, y por eso es respetado por todos sus compañeros de equipo", comentó en su momento el entrenador badalonés.

Ambos jugadores son del 1999, algo que ratifica esa apuesta de la sección en rejuvenecer la edad de la plantilla. Después de llegar agotados o con problemas de lesiones a los momentos decisivos de la temporada, el Barça quiere cubrirse las espaldas en este sentido. En esa línea también se va en las llegadas de jugadores como Josh Nebo (28), Agus Ubal (22) o Umoja Gibson (28).

Parra, el alero 'líder'

Martin y Umude se encontrarán en el '3' con un Joel Parra que será una figura importante en el Barça 26/27 tanto dentro como fuera de la pista. Su cuarto curso de azulgrana debe ya otorgarle un rol destacado. La anotación puede estar en manos de perfiles como Kevin Punter, 'Toko' Shengelia o Justin Robinson, pero Parra podría estar perfectamente en la parte alta de la lista de anotadores. Todo ello con esa ya veteranía y competitividad que tanto necesita el equipo. El interés de Valencia Basket en pagar su cláusula no fue ningún farol, y bien hizo el Barça de asegurarse su continuidad hasta 2030. Es un activo de club, y después de tres años de decepciones, aspira a ser uno de los líderes del nuevo proyecto azulgrana.

Joel Parra, uno de los líderes del Barça / Dani Barbeito

Los acuerdos con Martin y Umude están cerrados a nivel verbal, y tan solo quedan los últimos flecos contractuales. En el Barça se confía en certificar cuanto antes estas dos llegadas y centrar todos los esfuerzos en los dos pívots que quedan por llegar. Pero la obra del proyecto 26/27 avanza a buen ritmo, y las incógnitas sobre el equipo que presentará la sección tras el verano van quedando resueltas.