¡El Barça está cerca de cerrar el fichaje de Yoan Makoundou!

Hay seriales y culebrones que se repiten verano tras verano. Historias que nunca parecen cerrarse, pero que finalmente se acaban dando. Y eternos posibles fichajes que, cuando uno menos se lo espera, se acaban cerrando.

Podría ser el caso de Yoan Makoundou, pívot francés de 26 años que parece estar de nuevo en la órbita del Barça. El '5' galo estaba firmado el pasado verano y estaba llamado a ser uno de los interiores del equipo azulgrana junto a Willy Hernangómez y a Jan Vesely.

Makoundou era el 'primer plato' del Barça / EFE

Llegada frustrada al Palau

Makoundou tenía contrato con el Mónaco, pero, a priori, el conjunto del Principado no contaba con él. De hecho, durante las temporadas 23/24 y 24/25 estuvo cedido en el Buducnost y en el Turk Telekom.

Pero a última hora, Vassilis Spanoulis decidió contar con él, dejando en papel mojado su llegada a Barcelona. La secretaría técnica tuvo que recular con el adiós de Youssoupha Fall, y pese a haberse despedido de él semanas atrás, anunció su vuelta al Palau.

Yoan Makoundou, en un partido con el Mónaco / EUROLEAGUE

El galo se reivindicó en China

En cuanto a Makoundou, el pívot galo tuvo un papel residual en el Mónaco, incluso cayéndose de la gran mayoría de convocatorias. A principios de marzo, el francés abandonó el cuadro monegasco para firmar por el Fujian Sturgeons chino, con el que promedió 15,2 puntos y 6,2 rebotes para partido. Una vez terminó su aventura en Asia, Makoundou regresó al Mónaco en un acuerdo hasta el final de temporada, y aportó 10,1 tantos y 3,4 capturas, teniendo un acierto exterior del 44%.

Ahora, y siendo agente libre, el nombre de Makoundou vuelve a estar en la órbita del Barça. La web 'BeBasket' adelantó las negociaciones entre el club azulgrana y el pívot francés para su llegada al Palau. 'Basketnews' va más allá, e informó que el acuerdo está en su recta final y prácticamente cerrado, algo que también puede confirmar este diario: salvo giro drástico, Makoundou se convertirá en el décimo fichaje del Barça 26/27.

Yoan Makoundou y Mónaco han separado oficialmente sus caminos / Euroleague

Así está el juego interior del Barça

El Barça tenía pendiente todavía dos últimos movimientos de mercado. Faltaba por concretarse ese pívot 'titular' que completase la posición de '5' junto a Josh Nebo y Olek Balcerowski, y en las arcas de la sección azulgrana había margen de maniobra para completar una operación importante. Hay que recordar que para la próxima temporada, se contempla una subida en el gasto salarial cercana a los ocho millones de euros: se iba a pasar de los 28,5 de la 25/26 hasta los 36 para el siguiente curso.

Además, la idea del basket azulgrana pasa también por incorporar a otro cuatro que integrase la posición junto a Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan, más allá de las funciones que puede hacer Joel Parra como cuatro.