Barça - Casademont Zaragoza: horario y dónde ver por TV la jornada 13 de la Liga Endesa

Barça y Casademont Zaragoza se enfrentan este viernes 2 de enero en el Palau Blaugrana en la 13ª jornada de la Liga Endesa. Los de Xavi Pascual, que acumulan seis victorias consecutivas en la ACB, quieren seguir alargando su buena dinámica en la competición doméstica en la visita del cuadro aragonés.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Casademont Zaragoza y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça arranca 2026 ante su afición con un atractivo partido de Liga Endesa en el que se miden al Casademont Zaragoza. El conjunto azulgrana quiere dejar atrás cuanto antes la derrota del pasado martes en Euroliga ante Mónaco para seguir su buena dinámica en la ACB.

Gran dinámica azulgrana en ACB

Y es que son seis, los triunfos consecutivos que atesora el cuadro de Xavi Pascual, y que le han permitido ascender hasta la quinta posición de la tabla clasificatoria, en esa lucha por estar en la próxima Copa del Rey e intentar ser uno de los cuatro cabeza de serie del torneo copero.

En el último partido de Liga Endesa, el Barça se impuso en Bilbao por 66-71, en un duelo en el que Willy Hernangómez fue el máximo anotador de los azulgranas con 19 puntos, acompañado por los 16 de Tomas Satoransky.

En ACB, Tornike Shengelia (13,2) y Kevin Punter (12,9) son los máximos anotadores del Barça, aunque quedará por ver si el ala-pívot georgiano está disponible para medirse a Zaragoza por esa pubalgia que viene arrastrando.

Las virtudes de Zaragoza

Delante, el Barça tendrá a un Casademont Zaragoza que llega a la cita en 14ª posición con un balance de cuatro victorias y siete derrotas tras las primeras 11 jornadas ligueras. En la última jornada liguera, el conjunto que entrena Jesús Ramírez cayó en casa ante Baxi Manresa por 83-95, pese a los 17 puntos de Santi Yusta.

Santi Yusta es el gran líder de Casademont Zaragoza / EFE

El internacional español promedia 19 puntos por partido, y en anotación le acompañan Trae Bell-Haynes (15,3) y Devin Robinson (15,1).

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE ZARAGOZA

El partido entre Barça y Zaragoza de la decimotercera jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau este viernes 2 de enero a partir de las 20h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Zaragoza correspondiente a la decimotercera jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y Esport 3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.