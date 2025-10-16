A un Barça cansado y espeso se le atraganta el 'Bacon'

El Barça no sobrevivió al cansancio ni a la gran actuación del dúo Filip Petrusev - Dwayne Bacon y cayó por 83-78 en la pista del Dubai Basketball con un desconocido Kevin Punter (dos puntos y -5), por lo que se sitúa con tres triunfos y dos partidos perdidos.

Dubai Basketball - Barça (baloncesto, Euroliga), 16/10/2025 EUROLIGA DUB 83 78 BAR Alineaciones DUBAI BASKETBALL, 83 (24+9+23+25): McKinley Wright IV (11), Klemen Prepelic (6), Mfiondu Kabengele (10), Dwayne Bacon (20), Filip Petrusev (23) -cinco inicial-, Davis Bertans (11), Taran Armstrong, Kenan Kamenjas, Awudu Abass (2) y Justin Anderson. BARÇA, 78 (15+19+22+22): Tomas Satoransky (3), Kevin Punter (2), Will Clyburn (7), Tornike Shengelia (19), Sayon Keita (2) -cinco inicial-, 'Juani' Marcos (6), Willy Hernangómez (2), Darío Brizuela (19), Myles Cale, Jan Vesely (9), Miles Norris (2) y Joel Parra (7).

Sin tiempo para saborear la victoria del martes en Belgrado ante el Maccabi, el cuadro azulgrana tardó en entrar en el partido en un ambiente frío en el Cola Cola Arena de Dubai con las gradas plagadas de turistas. Demasiados partidos con un equipo lleno de novedades y todavía con la baja de Laprovittola.

Otra vez titular, el joven Sayon Keita dejó fuera a Fall y rompió un parcial de 6-0 con un matazo en el rebote ofensivo. Sin embargo, se fallaban tiros cómodos y el canadiense Mfiondu Kabengele hacía mucho daño desde dentro y desde fuera. Joan Peñarroya paró el partido en pleno apagón ofensivo con 18-5 en el marcador (min. 6:35).

Sayon Keita trata de evitar el mate de Filip Petrusev / DUBAI BC

El equipo mejoró mucho con la entrada de Brizuela y acabó el primer cuarto a nueve puntos (24-15) con siete de la 'Mamba Vasca'. El canterano de Estudiantes estaba en +6 de valoración por los +4 de Willy Hernangómez ante un rival en el que Kabengele estaba en +10, Dwayne Bacon (ex de Zenit) en +8 y Filip Petrusev (ex de estrella Roja), en +8.

Esa dinámica que se vislumbró en la recta final del primer cuarto se intensificó en los mejores minutos como azulgrana hasta la fecha de 'Juani' Marcos. El base argentino empezó con un triple que tuvo continuidad en otro de Tomas Satoransky en su partido número 400 con el Barça (26-24, min, 13:58).

Ahí Peñarroya sacó la pizarra y un notable Shengelia la personalizó con dos mates tras corte que dieron la vuelta al marcador (26-28). Ahí emergió con un excelente trabajo Joel Parra para culminarlo con dos triples seguidos y llevar el partido al descanso con ventaja visitante (33-34).

Tomas Satoransky, 400 partidos con el Barça / EFE

No habían anotado ni Kevin Punter ni Will Clyburn. Pues bien, el excampeón de la Euroliga con el CSKA se echó el equipo a sus espaldas con cinco puntos seguidos que afearon su 1/5 en tiros libres (36-41, min. 22:30). Sin embargo, esos errores permitieron reaccionar a los locales y volver a ponerse por delante a lomos de Petrusev y su 'manita' (42-40).

Shengelia lideró otra escapada con un triple (45-50) y Brizuela le tomó el relevo con otros dos (54-56) en pleno 'momento Bacon'. El exjugador del Zenit que dirigía Xavi Pascual impuso su potencia (20 puntos por los 21 de Petrusev) y permitió al Dubai Basketball encarar con ventaja los últimos 10 minutos (54-56).

Los azulgranas estaban cansados, pero estaban a tan solo dos puntos del rival en busca de su cuarta victoria en un partido muy espeso en ataque. Entre la defensa local y los minutos y los vuelos, a los de Joan Peñarroya no se les veía frescos de piernas. Además, Bertans apareció por fin con dos triples y Prepelic anotó otro para el 69-63 a 6:22 del final.

Dwayne Bacon impone su físico en una penetración / FCB

Los tiros libres estaban siendo muy importantes (18/20 locales y un triste 12/19 visitante) y Punter seguía con el punto de mira torcido. Con esas premisas y con tan solo tres canastas en juego de los azulgranas en casi siete minutos, Kabengele y dos tiros libres de Prepelic culminaron un doloroso parcial de 10-0 (73-63 a 3:14 del final).

Poco a poco, el partido moría para los intereses catalanes pese a las ganas de Shengelia. Demadiado tarde, un dos más uno del georgiano y un triple de Brizuela tras dos tiros libres fallados por Prepelic situaron un 82-78 a 16 segundos del final que obligó a Jurica Golemac a pedir tiempo. Al final, 83-78.