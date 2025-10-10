El Barça busca 'vendetta' ante Valencia Basket en su estreno en el Palau

Tras más de cuatro meses de ausencia, el baloncesto regresa al Palau. A partir de las 20:30h (CET), Barça y Valencia Basket se enfrentan en la tercera jornada de la Euroliga después de haberse visto las caras el pasado domingo en el partido inaugural de la Liga Endesa.

En el Roig Arena, el cuadro de Pedro Martínez se apuntó el triunfo por 93-81 en un encuentro en el que el conjunto azulgrana estuvo muy errático en el tiro (9/35 en triples), y en el que el Barça fue claramente superado pese a ejecutar 18 lanzamientos más que el equipo taronja.

El Barça arrancó la temporada ACB con una clara derrota ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Vuelta a casa

Joan Peñarroya y sus jugadores buscan revancha tras ese tropiezo, en un partido que será especial para el equipo. Después de los tres primeros encuentros con los que arrancaron la semana pasada tanto la ACB como la Euroliga, el Barça vuelve a jugar ante su gente, con el claro objetivo de darles alegrías y motivos para que vuelvan a creer en ellos, tras dos cursos muy complicados.

Lo cierto es que la afición azulgrana nunca ha dejado de lado al equipo, pese a los golpes duros que ha ido recibiendo. Dolorosas eliminaciones en la Euroliga, despedidas precoces como en la última Copa, y una racha que se estira hasta las ocho derrotas consecutivas ante el Real Madrid y que todavía siguen vigentes. Es un curso en el que más que nunca, la masa social azulgrana necesita estímulos por parte de los jugadores para volverse a reenganchar al equipo.

Joan Peñarroya, en el partido entre Valencia Basket y Barça de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Primera noche de Palau para los fichajes

La de hoy es una noche especial para los cinco nuevos fichajes que se estrenarán ante su nueva afición. Myles Cale y Miles Norris pisarán por primera vez el Palau en partido oficial. Juani Marcos arrancará su etapa en el primer equipo azulgrana tras varios años en la base. Y después de temporadas y temporadas en las que Will Clyburn y 'Toko' Shengelia han exhibido su nivel en el feudo azulgrana, lo seguirán haciendo a partir de este curso, pero ahora vistiendo la camiseta del equipo catalán.

El carácter ganador del georgiano aspira a ganarse el respeto y el cariño de la afición del Barça. El nuevo '4' azulgrana llega a la capital catalana para ser uno de los líderes del equipo. Algo que, en cuanto a anotación, está demostrando un Clyburn que fue el máximo realizador azulgrana en los tres partidos de la semana pasada: 23 puntos ante Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos, y 16 en el tropiezo ante Valencia Basket.

Will Clyburn no ha olvidado su faceta más física / EFE

Las grandes amenazas de Valencia Basket

Delante, el Barça se volverá a encontrar a uno de los equipos que mejor baloncesto practica en todo el continente. De hecho, el equipo de Pedro Martínez no conoce la derrota en partido oficial en esta campaña, algo que se ha traducido en la conquista de la Supercopa Endesa, y haber arrancado con un balance de 2-0 en la competición continental. Los taronja tienen un ritmo vertiginoso en ataque, con posesiones cortas y con una selección de tiro algo cuestionable, pero efectiva. Pese a que la defensa no es la prioridad del técnico catalán, el equipo carga bien el rebote en ambos aros y se coloca magistralmente para salir al contraataque.

Además, el estreno del Roig Arena y ese regreso a la Euroliga ha hecho que el conjunto de la capital del Turia haya sacado la chequera para incorporar a perfiles de la talla de Kameron Taylor, Omari Moore, Neal Sako o un Darius Thompson que le anotó 16 puntos al Barça en el último partido de ACB. Peñarroya y sus jugadores ya están advertidos, y ese camino para volver a conectarse con la afición arranca esta noche con un partido de gran nivel.