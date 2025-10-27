El Barça busca una súper semana en el Palau Blaugrana

El Palau Blaugrana vivirá esta semana días de mucho baloncesto. El feudo barcelonista acogerá tres partidos con varios alicientes, y con esa voluntad, por parte del club catalán, de volver a hacer de su pabellón un fortín tras un inicio de campaña que viene dejando importantes dudas.

De hecho, el Barça ya suma dos tropiezos en casa tras caer ante Hiopos Lleida (86-91) en la segunda jornada de la Liga Endesa, y frente a Zalgiris Kaunas (73-88) en la sexta de la Euroliga. Una dinámica, la del equipo de Joan Peñarroya, tremendamente irregular, ya que con el inicio oficial de la temporada, el conjunto azulgrana no ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos, ganando uno y perdiendo el siguiente.

El Palau espera vivir una gran semana con los distintos equipos de baloncesto azulgrana / Valentí­ Enrich

Buscan enlazar dos victorias seguidas por primera vez en la temporada

Ahora, y tras imponerse este último sábado al Breogán (100-85) para equilibrar a dos el saldo de triunfos y derrotas en la ACB, al Barça se le presenta la oportunidad de sumar ese segundo triunfo seguido del curso en el partido que les medirá este martes (20:30h CET) al Olimpia Milano. Los italianos llegarán a la capital catalana tras haber derrotado al Reyer Venecia (101-88) en duelo de 'Lega'. Por su parte, los de Ettore Messina están echando de menos a Nikola Mirotic, especialmente en una Euroliga en la que tan solo llevan dos triunfos tras las primeras seis jornadas: el pasado jueves, cayeron en casa ante Valencia Basket por 100-103.

El Barça vuelve a afrontar una nueva semana de doble jornada en la Euroliga, y el viernes se reencontrarán con Jabari Parker en Belgrado, en un siempre difícil compromiso frente al Partizán de Zeljko Obradovic. Ese duelo tendrá lugar a partir de las 20:30h (CET), pero hora y media antes, el Palau se vestirá de gala para vivir un clásico entre Barça y Real Madrid correspondiente a la cuarta jornada de la Liga U.

El equipo del Barça que compite en la Liga U / FCB

El equipo de Álvaro Salinas, que habitualmente disputa sus partidos en la Ciutat Esportiva, se medirá al eterno rival en el feudo azulgrana, con entrada gratuita para todo el mundo. Un duelo entre un Barça que suma dos victorias y una derrota en este arranque de competición, mientras que los de Javier Juárez son líderes invictos junto al CB Canarias con tres triunfos.

¿Debut de Dabone en el Palau?

Un partido que servirá para calibrar a dos de las canteras más importantes del baloncesto nacional, y el que puede ser el primer encuentro de Mohamed Dabone en el Palau Blaugrana. Tras haber participado en un importante número de entrenamientos bajo las órdenes de Peñarroya, el joven interior de Burkina Faso todavía no sabe lo que es jugar en el feudo culé. En sus tres partidos en esta liga sub-22, Dabone está promediando 11 puntos y siete rebotes por encuentro, pese a que con sus 14 años, es uno de los jugadores más jóvenes de dicha competición.

En busca del tercer triunfo liguero

Por último, y tras encadenar dos victorias consecutivas en la Liga Endesa, el Barça buscará el próximo domingo el tercer triunfo liguero del curso para ponerse ya con saldo positivo tras los tropiezos ante Valencia y Lleida. Con la diferente combinación de resultados, el equipo azulgrana ya es noveno, pero tanto los taronja como La Laguna Tenerife lideran la tabla con cuatro triunfos en cuatro partidos. Tercero, con una única derrota, está un UCAM Murcia que será el rival de los azulgranas a partir de las 17 horas. Los de Sito Alonso siempre son un rival incómodo, correoso, y que planta cara, de manera que Peñarroya y sus jugadores deberán ofrecer su mejor versión para imponerse.

Brizuela regresó al equipo y lo hizo con buenas acciones ante el Río Breogán / FCB

Y todo ello, sin perder de vista en el calendario el próximo viernes 7 de noviembre, en el que el Barça, también en el Palau, recibirá al Real Madrid en partido de Euroliga en el primer clásico de la campaña, con el claro objetivo de romper una racha de ocho derrotas consecutivas frente al eterno rival.