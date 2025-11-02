El Barça busca prolongar su buena racha ante el UCAM Murcia

El Barça quiere coger carrerilla en este inicio de temporada después de acumular su tercer triunfo consecutivo con su victoria en los segundos finales, en la pista del Partizan de Belgrado, añadiendo nada menos que su decimotercera victoria consecutiva en la capital serbia, sin duda un record difícilmente igualable.

Tras superar el pasado domingo al Río Breogán, el martes al Armani Milan en el Palau y este viernes al Partizan, los de Joan Peñarroya buscan mantener ese buen momento con el duelo de este domingo, de nuevo en el Palau, ante el siempre peligroso UCAM Murcia, de Sito Alonso.

El peor enemigo del Barça es el poco tiempo para preparar el duelo ya que jugaron el viernes por la noche y este sábado ya estaban realizando una suave sesión de entrenamiento pensando en el encuentro de este domigo (17.00h).

Oportunidad para seguir sumando

Será una gran oportunidad para seguir sumando y fortalecer la moral del grupo, especialmente en estos primeros compases de la temporada donde añadir victorias siempre es positivo y si puede caer la cuarta consecutiva, pues mucho mejor.

JUgadores como Miles Norris deben ofrecer mayor rendimiento para que el técnico confíe en el jugador / FCB

A los de Joan Peñarroya les espera un UCAM Murcia que no tiene muy buen recuerdo del Palau ya que tras 25 enfrentamientos, solo ha sido capaz de ganar en una ocasión, fue en 2017 (94-97). Desde ese momento, el Barça acumula seis victorias consecutivas, con la última (86-79), con gran encuentro de Vesely (20) y Punter (18).

Precisamente estos dos jugadores son muy importantes en los esquema del técnico azulgrana, unido al último MVP de la jornada 8 de la Euroliga, Tornike Shengelia, y con Satoransky y Will Clyburn conformando un quinteto que ahora mismo asume todos los galones.

Integrar a toda la plantilla

Tarea del entrenador es tratar de integrar a los hombres del banquillo, algunos que ya han dado muestras de su potencial como Joel Parra, brillante ante el Breogán (14 puntos, cinco rebots y cuatro asistencias) o lograr la confianza de Darío Brizuela, que no ha podido jugar de manera regular debido a los problemas físicos.

Peñarroya espera más aportación desde el banquillo para poder dar un poco de aire a los titulares / FCB

El Barça necesita de la aportación de los reservas y algunos que apenas tienen protagonismo como Youssoupha Fall o Miles Norris, que podría volver a quedarse fuera por quinto encuentro consecutivo.

El base Juani Marcos debe seguir creciendo a la sombra de Satoransky y a la espera del regreso de Nico Laprovittola, un jugador clave en los esquemas del Barça y que sigue siendo baja de cara al encuentro ante el UCAM Murcia.

Veremos qué versión vuelve a ofrecer este Barça al que le cuesta encontrar la regularidad, aunque en defensa ha logrado reducir la anotación de los rivales, una condición indispensable si quiere seguir avanzando en su racha de triunfos que quieren alargar, como mínimo, a cuatro con la visita del conjunto murciano.