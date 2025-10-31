El Barça busca el primer pleno en el infierno serbio

Partizan y Barça se enfrentan en el Stark Arena en la octava jornada de Euroliga. Los blaugrana visitan Belgrado tras ganar en el primero de los dos duelos de la semana contra Olimpia Milano. Un partido que exigió mucho a nivel físico, ya que se decidió en los últimos instantes. Los de Peñarroya tienen la oportunidad de lograr el primer pleno en una doble jornada europea.

Será el reencuentro de Jabari Parker con el Barça, después de que abandonara el equipo este verano y optara por una nueva etapa en Serbia. El estadounidense está siendo una de las grandes figuras del equipo, aunque los dos últimos partidos no han sido en general muy buenos. "No puedo esperar para ver a Jabari. Va a ser divertido, es mi hermano. Él estaba aquí con nosotros, así que va a ser divertido y emocionante", comentaba Punter en la previa.

El propio Punter hará el camino inverso, ya que volverá a la que fue su casa durante tres temporadas. "Siempre va a ser un lugar especial. Todo el mundo lo sabe. Es como mi casa, tengo una conexión especial con la gente, así que va a ser emocionante". El Stark Arena es conocido como uno de los pabellones con mayor ambiente y presión de Europa, convirtiéndolo en un 'infierno' para el rival.

Sin embargo, los precedentes del Barça en Belgrado son muy buenos. Los blaugrana no pierden allí desde el año 2010 en la fase regular de la Euroliga, con el propio Partizan, el Estrella Roja y el desterrrado Maccabi como víctimas. Es una pista que se le da bien y en la que el ambiente parece favorecerle para estar activados y concentrados. "Cuando vas a jugar a una pista con esta gran atmósfera, como la de los equipos serbios, el jugador ya sale conectado desde el inicio", dijo Peñarroya.

Jabari Parker, con Partizan / Euroleague

Los de Peñarroya llegan con mejores sensaciones que la semana pasada, cuando cayeron estrepitosamente contra Zalgiris. Desde esa dura derrota, dos victorias ante Breogán y Olimpia Milano impulsan la moral de un equipo que, poco a poco, mejora en el ámbito defensivo. Los serbios han perdido tres de los últimos cuatro partidos, aunque cuentan con las nuevas incorporaciones de Bruno Fernando y Nick Calathes.

Nuevos fichajes en Partizan

"Estamos hablando de dos jugadores contrastados, un jugador muy atlético, con mucho poder en la pintura como Bruno Fernando, y un jugador histórico en la competición como Nick Calathes, que es un perfil que ellos seguramente no tienen, por la concepción de su línea exterior. Un perfil diferente", analizaba Peñarroya antes del partido. Además de los nombrados, Partizan también cuenta con buenos exteriores como Sterling Brown o Duane Washington.

Los culés quieren seguir con la buena racha de victorias en Serbia y vencer en una de las pistas más complicadas de la Euroliga. "No quiero gafarlo", expresaba Kevin Punter sobre las estadísticas allí. Otro triunfo fuera de casa impulsaría a los culés en la clasificación antes de un duelo muy especial el próximo viernes: el Clásico en el Palau Blaugrana.