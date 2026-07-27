El Barça ya busca en el mercado otro 'cuatro' a la espera de cobrar la clásula de salida de Shengelia

El Barça todavía no tiene la notificación de Tornike Shengelia que abandonará la disciplina del Barça como todo apunta en dirección a Dubai, aunque ya tienen asumido que el ala-pívot georgiano no continuará en el Barça aunque no tienen notificación que les hayan hecho efectiva la clausula de 900.000 euros para su salida.

Eso ha llevado a la secretaría técnica con Mario Bruno Fernández al frente, a la espera de que se incorpore Xevi Pujol la próxima semana, a volver a mirar en el mercado en busca de un jugador de parecidas características a las de Shengelia.

La llegada oficial de Tosan Evbuomwan que se ha producido este lunes ya se perfiló la semana anterior, antes de conocer la marcha de Shengelia, por lo que la operación era completamente independiente a la decisión del georgiano.

Ebvuomwan llega para jugar de cuatro, aunque el club podría añadir a otro jugador en esa posición / FCB

De vuelta al mercado

Ahora que se ha conocido su intención de dejar el club, se ha vuelto a poner en marcha el trabajo de encontrarle un sustituto, aunque el Barça espera encontrar un jugador que se adecúe al presupuesto, y no piensan realizar más dispendio del previsto.

La operación que sí está en curso es conseguir un ‘cinco’ puro que debe ocupar el puesto de Moses Wright, que el Barça ya tenía fichado de hacía semanas, aunque finalmente el jugador decidió cambiar de destino previo pago de la cláusula de rescisión, para irse al Olimpia Milano.

Mario Bruno Fernández está ahora enfrascado en encontrar jugadores interiores para el Barça / ENRICH

El club busca un jugador de características parecidas a las de Wright con la única condición de contar con pasaporte europeo o cotonou al tener las dos plazas de jugador extracomunitario ya ocupadas con el base Justin Robinson y Tyrese Martin, y no quieren caer en la misma problemática de la pasada campaña en la que Pascual debía dejar fuera de la convocatoria a un jugador para la Liga Endesa.

Negociaciones en secreto

Las negociaciones por ese pívot siguen en el secreto absoluto, mientras se sondea el mercado estadounidense con muchos jugadores todavía por conseguir un contrato en la NBA, y que acaben decidiendo su salto a Europa como han hecho algunos de los jugadores que integran la nueva plantilla blaugrana.

El Barça ya cuenta con un total de 13 fichas del primer equipo, además de Mohamed Dabone y podría llegar a las 16 con la llegada de estos dos jugadores interiores, que, de momento, son una incógnita.

Con algunas semanas por delante antes de iniciar la pretemporada a finales de agosto, el conjunto azulgrana no quiere precipitarse porque saben de la importancia de esta pieza en los esquemas de Aleksandar Sekulic. Precisamenente el nuevo técnico azulgrana no tiene previsto venir a Barcelona hasta final de la próxima semana cuando podría ser presentado oficialmente después de la firma de su contrato con el presidente Laporta.