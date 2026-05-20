El Barça busca un 'clon' de Diallo tras su fichaje fallido

Enfrascado en la lucha por la segunda plaza en la fase regular de la Euroliga y en tratar de convencer a un Xavi Pascual que apunta firmemente a Dubai para la próxima temporada, el Barça sigue trabajando para confeccionar una plantilla más ilusionante de cara al curso que viene... aunque ya se ha caído el importante fichaje de Alpha Diallo.

Uno de los aspectos a mejorar de cara a la próxima campaña es la defensa en las posiciones exteriores y ahí encajaba a la perfección el alero neoyorquino del AS Monaco. ¿Por qué? Pues porque ha sido elegido con todo merecimiento 'mejor defensor' de la presente Euroliga y porque no ocupa plaza de extranjero al tener la nacionalidad guineana (República de Guinea o Guinea-Conakry).

Sin embargo, poderoso caballero es don dinero y la aparición del Dubai Basketball dejó al Barça compuesto y... sin el alero deseado. Otra cosa es que quizá habría que haber firmado algún documento para que no se escapase tan fácilmente, pero el 'dopaje' económico del equipo del emirato hace imposible competir con ellos en igualdad de condiciones.

Alpha Diallo y Kevin Punter no jugarán juntosen el Barça / EFE

Pese a que Diallo era una petición de Xavi Pascual y a que todo apunta a que no dirigirá al equipo la próxima temporada, la secretaría técnica que encabeza un Juan Carlos Navarro cuyo contrato expira en junio de 2027 considera que esa posición es importante. Por tanto, se ha puesto manos a la obra para tratar de encontrar un perfil parecido.

Y el elegido podría ser Isaac Bonga, el jugador alemán de ascendencia congoleña (República Democrática del Congo) que está destacando esta temporada como defensor y por su perfil físico en las filas del Partizan que dirige el criticadísimo extécnico azulgrana Joan Peñarroya. Por cierto, que la pasada temporada el equipo se quedó a un triple de la Final Four a sus órdenes y en la actual ni ha disputado los play-off. ¡Qué cosas! ¿Verdad?

Además, con 2,06 metros de altura es cinco centímetros más alto que Diallo y puede ayudar mucho más en la posición de 'cuatro', aunque con Shengelia, el fichaje Olivier Nkamhoua (será tras Koponen el segundo finlandés del Barça) y Joel Parra, la posición interior está más cubierta que la exterior con Will Clyburn y el citado badalonés.

Bonga machaca ante la presencia de Voigtmann / EFE

El Barça ya habría contactado con el propio jugador, según informó 'Mundo Deportivo' y pudo confirmar Sport. Bonga ha sido una de las claves del resurgir del equipo a las órdenes de Peñarroya y completó una sensacional Euroliga, con 9,9 puntos de media, 5,6 rebotes y +14,3 de valoración. Su único punto débil es el lanzamiento de tres (31%, 31 de 100), aunque está muy cerca del 33,6% de Diallo.

De hecho, en el Palau fue uno de los mejores jugadores del conjunto serbio con nueve puntos, cuatro rebotes, tres robos y +15 de valoración. Otro aspecto muy valorado es que se trata de un jugador que no necesita demasiado balón y se pliega siempre a los intereses colectivos. Antes, había brillado en un Bayern en el que coincidió con Pablo Laso.

Además, a sus 26 años cuenta con una gran experiencia internacional con dos oros de muchos quilates con la selección alemana. El de Neiwied fue una de las grandes estrellas de la final del pasado Europeo en 2025 con 20 puntos, cinco rebotes y tres asistencias contra Turquía (83-88). Con tan solo 23 años, anotó siete puntos y atrapó dos rebotes en la final del Mundial en 2023 frente a Serbia (83-77).