Barça - Breogán: horario y dónde ver por TV la cuarta jornada de Liga Endesa

El Barça recibe este sábado al Breogán en un momento complicado para la plantilla. Un duelo para volver a coger buenas sensaciones, después de la dura derrota del jueves ante Zalgiris en Euroliga. En liga, los de Peñarroya lograron la primera victoria de la temporada en la última jornada, superando a Unicaja en el Martín Carpena.

Los azulgrana cuentan con tres bajas para el partido: Nico Laprovittola y Darío Brizuela, que se espera que estén disponibles para la próxima semana, y Juan Núñez (que estará de baja varios meses). El calendario no da ni un respiro y los culés jugarán con menos de 48 horas de descanso, por lo que será importante dar minutos a los que saltaron menos a pista contra Zalgiris.

Eric Vila, junto a Joel Parra, en un Breogán-Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Carlos Castro

El Breogán ya es un rival instaurado en Liga Endesa, donde lleva varios años manteniéndose y siendo un hueso duro sobre todo en casa. El Barça se ha impuesto prácticamente siempre en el Palau Blaugrana, excepto en un partido. Y ese duelo es bastante reciente, ya que sucedió en el año 2024, cuando los gallegos asaltaron la pista culé y se llevaron la victoria por 85-88.

Por el momento, el conjunto de Peñarroya lleva una victoria y dos derrotas en liga, situándose en la duodécima posición de la clasificación. Los mismos resultados ha encadenado el Breogán, que ganó también su último partido a domicilio contra el Casademont Zaragoza. Los azulgrana necesitan una victoria que de tranquilidad en un ambiente intranquilo por la poca regularidad del equipo.

HORARIO DEL BARÇA - BREOGÁN DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Barça y Breogán, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa, se disputa este sábado 25 de octubre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BARÇA - BREOGÁN DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Breogán se podrá ver en directo y online a través de la plataforma de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.