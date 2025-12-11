El Barça ‘blinda’ el Palau para los aficionados del Olympiacos

El Barça ha tomado medidas para evitar que aficionados del Olympiacos puedan adquirir localidades fuera de la zona que tienen asignada en el Palau y evitar que se ‘cuelen’ entre la afición del Barça en el encuentro de Euroliga de este viernes (20.30h.), con el objetivo de evitar conflictos y controlar su acceso al recinto blaugrana.

Tal como ocurrió en el encuentro de la Champions ante el Eintracht, y que acabó con incidentes y que llevó incluso a detenciones por su mal comportamiento en la zona asignada para la afición visitante, ahora el club aplica el mismo criterio.

El club anunció que actuará con dureza y celeridad con los socios que están haciendo un uso fraudulento del carnet para conseguir entradas para el partido de Olympiacos aprovechando las localidades asignadas a los abonados.

El Barça solo quiere afición culé en las gradas para sacar adelante un partido difícil ante Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

Evitar conflicto con la afición culé

El Barça sigue con el compromiso adquirido de la temporada pasada de minimizar las molestias para su afición. Tras aplicar los primeros controles de seguridad, se han anulado unas 60 entradas que han salido de unos 30 socios que han hecho un uso fraudulento de su carnet.

Estos casos se pondrán en conocimiento de la Comisión de disciplina del club que tomará las medidas correspondientes

El partido de este viernes ante el Olympiacos forma parte del grupo de ocho encuentros que el Barça ha decidido limitar la venta solo para los socios blaugrana.