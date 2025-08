El Barça se blinda ante las invasiones de aficionados en la Euroliga

Panathinaikos, Estrella Roja, Olympiacos o Partizán son algunos de los equipos más atractivos del continente y que el aficionado del Barça suele marcar en el calendario como uno de esos encuentros en los que no se puede fallar a la cita con el Palau. Partidos del más alto nivel europeo y en el que el feudo azulgrana es una olla a presión para los contrincantes, y el famoso sexto jugador que históricamente ha empujado al equipo azulgrana a conseguir victorias que parecían prácticamente impensables.

Una experiencia que se había visto difuminada estas últimas temporadas por una invasión de afición contraría, pacífica en su gran mayoría como la de Zalgiris, y otra no tan pacífica y con la que se vivieron momentos tensos, como la que acompaña a serbios, turcos y griegos. El Barça lograba bloquear algunas transacciones que tenían como origen los mencionados países, pero a la hora de la verdad, los seguidores de los equipos se las apañaban para conseguir un ticket en el Palau.

El encaro entre un miembro de los Dracs con Josep Cubells / Valenti Enrich

No ayudaba tampoco el hecho de que los partidos ante alguno de estos rivales no fuesen declarados de alto riesgo por parte de la Policia, algo que obligaría a un dispositivo de seguridad mucho más exigente, y que entre otras cuestiones, no permitiría mezclar a ambas aficiones en los mismos sectores de la grada. Tuvo incluso algo de suerte el Barça, con el rival en el playoff de la Euroliga, un Mónaco que apenas mueve masa social en sus partidos a domicilio, y cuya actitud es una de las más laxas de la máxima competición continental.

En el Barça eran conscientes de que algo tenía que cambiar en cuanto a esta situación. El pasado mes de marzo, el máximo responsable de los deportes profesionales del club, Xavi O'Callaghan, afirmó que el club "ya estaba adoptando medidas para minimizar alguna de las situaciones vividas para que no se volvieran a repetir". Y de cara a la nueva temporada, el Barça toma una medida bastante radical con la que espera revertir definitivamente esta situación.

Habrá ocho partidos de la próxima edición de la Euroliga a los que solo tendrán acceso los socios del Barça y los abonados al Palau. Se trata de Partizán, Estrella Roja, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Fenerbahçe y Zalgiris, partidos en los que no estará autorizada la presencia de afición visitante.

A través de la página web del club, se especifica que para estos ocho compromisos, será obligatorio identificarse como socio o socia del Barça, y allí se podrá adquirir el número de entradas que se deseen con independencia de que sean para socios o no, siempre con el compromiso de hacer un uso correcto de las entradas. En todo caso, el club podrá hacer el seguimiento de dichos tickets ya que sabrá con qué carnet se han comprado.

Los Dracs animan al Barça de basket en el Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz

La medida parte como una decisión positiva para tratar de evitar situaciones de tensión que en algunos casos no llegaron a mayores de manera miraculosa. Tocará también prestar atención a la zona VIP y a algunos aficionados visitantes cuya actitud ha distado mucho de ser la correcta para dicha categoría.

Más allá de esta medida, el Barça anunció que ha arrancado la venta para todos los partidos de la Euroliga, también la de los mencionados anteriormente. Se pueden comprar de manera individual o a través de algunos packs para varios duelos que van desde los 94 hasta los 413 euros.