Barça - Bilbao Basket: horario y dónde ver por TV la jornada 26 de la Liga Endesa

Barça y Bilbao Basket se enfrentan este domingo 12 de abril en la 26ª jornada de la Liga Endesa. Tras dejar atrás una exigente doble jornada de Euroliga, el conjunto azulgrana cierra la semana en el Palau con otro complicado encuentro de ACB ante el conjunto de Jaume Ponsarnau, que está metido en la pelea por disputar los playoffs por el título. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Bilbao Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça no llega a la cita ante el conjunto vasco con las mejores sensaciones. El equipo catalán viene de perder los dos últimos partidos previos al liguero. En Euroliga, Xavi Pascual y sus hombres cayeron en casa el pasado martes ante Panathinaikos por 79-93. Este último viernes, el desenlace fue el mismo: derrota en Mónaco por 93-86 y una situación en la competición europea bastante crítica.

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Mónaco / EFE

Toca pasar página de la doble derrota europea

Los azulgranas se jugarán el pase al Play-In la próxima semana, en el partido que les enfrenta al Bayern Múnich el próximo viernes 17 (20:30h CET). Ganando a los bávaros, el Barça obtendría el billete de manera matemática, mientras que en caso de derrota, dejaría de depender de sí mismo para estar en las eliminatorias.

Pero antes, Pascual y sus jugadores no tienen un reto sencillo en la Liga Endesa. Delante, un Bilbao Basket que se encuentra en la pelea por estar en el Playoff de la ACB, y que llega al Palau en novena posición, con un balance de 15 victorias y 11 derrotas. Arrancan la jornada fuera de las ocho primeras posiciones, pero se han apuntado la victoria en tres de los últimos cuatro encuentros ligueros.

Bilbao Basket visita el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Los líderes de Bilbao Basket

Justin Jaworski y Darrun Hilliard lideran la anotación de los de Ponsarnau en ACB, con 13 puntos de media por partido. Además, Melwin Pantzar, cedido por Unicaja en el conjunto bilbaíno está en 10,7 tantos y 4,4 asistencias por duelo.

Por su parte, el Barça llega a la cita en la quinta posición con tan solo dos victorias más que su contrincante, aunque con un partido menos. Con el Real Madrid distanciado en la cabeza de la clasificación (23-2), el objetivo más realista para el cuadro catalán es el de poder optar todavía a la segunda plaza, propiedad de Valencia Basket con 19 victorias. Para ello, Pascual y sus jugadores no pueden fallar si no se quieren complicar la vida también en la Liga Endesa.

Willy brilló en el triunfo azulgrana de la primera vuelta

Pascual seguirá con las bajas confirmadas de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, y tendrá que descartar a uno de los tres extracomunitarios (Will Clyburn, Myles Cale, Miles Norris) para la cita. Kevin Punter, con 12,7 puntos de media por encuentro, y Clyburn con 12,4, son los máximos artilleros del Barça en la Liga Endesa. En el partido de la primera vuelta, el Barça asaltó Miribilla por 66-71 en un partido en el que Willy Hernangómez se fue hasta los 19 puntos.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BILBAO BASKET

El partido entre Barça y Bilbao Basket de la 26ª jornada de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana este domingo 12 de abril a partir de las 17 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Bilbao Basket correspondiente a la vigesimosexta jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar a través del canal DAZN Baloncesto (dial 73).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.